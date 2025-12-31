С большой или с маленькой: языковед расставил точки над "и" в слове "Новый год"

Новый год

Во время зимних праздников украинцы массово посылают друг другу поздравления в мессенджерах и подписывают открытки. Однако часто возникают сомнения в правильности написания самого названия праздника.

Языковед и учитель Александр Авраменко в эфире «Завтрака с 1+1» разъяснил нюансы правописания словосочетания «новый год».

Когда пишем с прописной буквы

По словам языковеда, действующее украинское правописание четко регламентирует написание названий праздников. Если речь идет о конкретном торжественном событии, то с заглавной буквы пишется только первое слово.

«В названиях праздников с заглавной буквы пишем только первое слово: „Новый“ — с прописной, а „год“ — с строчной буквы», — подчеркнул Авраменко.

Например, «Поздравляю с Новым годом!».

Когда уместна строчная буква

Существует важный нюанс, часто игнорируемый. Если в тексте поздравления говорится не о самом празднике (дате 1 января), а о следующем временном промежутке продолжительностью в 365 дней, то заглавная буква не нужна.

«Если в поздравительном тексте есть пожелание чего-то в новом году, то есть в следующие 365 дней, то „новый год“ пишем с малой буквы, потому что речь уже не о празднике», — пояснил учитель.

Например, «Желаю тебе удачи в новом году!».

Как избежать суржика

Также Александр Авраменко обратил внимание на распространенную лексическую ошибку. Поздравляя кого-то в канун праздника, украинцы часто употребляют кальку по русскому языку — «с наступающим».

Языковед призывает избегать этого слова, поскольку оно неестественно для украинского языка. Правильный вариант поздравления в канун праздника: «С наступающим Новым годом!».

Напомним, в Украине растет интерес к чистому украинскому языку, однако в повседневной речи до сих пор распространены суржиковые варианты.

Лингвисты напоминают, что правильно говорить пирожное вместо «пирожное», конфеты вместо «конфеты», мороженое вместо «мороженое», леденец вместо «леденец» и хлопья вместо «мальчика». Специалисты подчеркивают: грамотный язык является важной частью украинской самоидентичности.