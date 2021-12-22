С чем пьют шампанское: варианты закусок для Нового года

Шампанские вина – самые дорогие в мире, которые до сих пор являются законодателем стиля. Именно без этого игристого напитка не обходится празднование Нового года.

Игристое вино из провинции Шампань – это вечные ценности. Его считают напитком для праздничных и торжественных событий. Именно поэтому это игристое главное в тот момент, когда один год мы провожаем, а другой встречаем. Именно под бокал этого напитка мы поздравляем друг друга с Новым годом.

Как правильно пить шампанское с чем оно лучше сочетается - в материале TCН.ua.

Как правильно пить шампанское: церемонии и этикет

Игристые вина принято наливать в узкие и высокие бокалы типа "флейта" или "тюльпан". Поднятие пузырей будет очень медленным. Если вы хотите насладиться ароматом шампанского, то используйте широкие бокалы. Тогда поднятие пузырей углекислого газа очень быстро прекратится. Бокалы наполняют на две трети объема.

Пьют игристое охлажденным до 6-8 градусов. Чтобы сохранить пену вина, следует охлаждать напиток постепенно. Лучше это делать полчаса в ведре со льдом, чем пять минут в морозильной камере холодильника.

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Шампанское употребляется и как аперитив перед едой, и при употреблении других блюд и десертов.

Чем закусывать шампанское

К сладкому шампанскому нужны сладкие вкусы, то есть чем слаще блюдо, тем выше должно быть содержание сахара в напитке. Если в баре полусладкое игристое, то и дело должно быть подходящим. Чем проще вкус игристого вина, тем менее причудливым должно быть меню.

Сухие и полусухие игристые требуют внятного, но не очень сладкого вкуса. Идеальны для него: ананасы, персики груши, ягоды, орехи.

Напиток не подают:

с шоколадом, который перебивает вкус и аромат игристого вина

луком и чесноком, имеющим специфический запах

красным мясом (бужениной, колбасой, грудинкой)

восточными сладостями, имеющими приторный сладкий вкус, поскольку после них шампанское будет казаться скучным.

Напиток хорошо сочетается:

бутерброды с икрой

салаты (без майонеза).

сыры (чем ярче и выразительнее вкус сыра, тем более сладким должно быть вино)

белое мясо

морепродукты

орехи

фрукты

разные десерты (зефир, печенье, торты, пирожные, фруктовые бисквиты)

Фото: Facebook

С каким алкоголем сочетается шампанское

Профессиональные сомелье на вопрос: "Что же подать в шампанское по алкогольным напиткам?" не рекомендуют смешивать шампанское с другим алкоголем. Впрочем, в новогоднюю ночь воплотить это выходит далеко не всегда.

Если вы хотите, чтобы смена напитка прошла максимально приятно для вашего состояния и организма, выбирайте правильные напитки. Поэтому пейте после шампанского более крепкий алкоголь: повышайте градус. Но не наоборот! Тогда удастся избежать ужасного похмельного состояния утром.

Шампанское может употребляться и как аперитив, и как дополнение к трапезе, подаваясь ко вторым блюдам или десертам. Но не забывайте о "коварстве" игристых вин. В них содержится углекислый газ, существенно повышающий всасываемость алкоголя. Пейте этот напиток осторожно и умеренно.

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