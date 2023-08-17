С гостей взыскали 20 евро за нарезание торта, который те принесли на празднование дня рождения

Посетители заказали еду и напитки на сумму 121 евро, но с них взыскали дополнительную плату.

В одном из ресторанов Италии с семьи стянули 20 евро за нарезание торта на 20 частей.

Об этом говорится в сообщении в Twitter.

"С семьи в Италии взыскали 20 евро за нарезание торта на 20 частей, который они купили сами. Они заказали еду и напитки на сумму 121 евро, но с них взыскали дополнительную плату. Если это не злоупотребление служебным положением, то мне интересно, что это!" - говорится в сообщении.

Счет итальянского ресторана / Фото: Twitter

Счет шокировал не только авторов сообщения, но и многих пользователей соцсети, однако как оказалось, это был не первый случай, когда итальянский ресторан взыскал со своих клиентов неожиданную плату за обслуживание.

Раньше речь шла о случае, который произошел с парой, отмечавшей 50-летие со дня свадьбы. Посетители заведения были ошеломлены, когда увидели счет после ужина.

Читайте также: