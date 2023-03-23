С грузовика на дорогу высыпалось 10 000 винных бутылок (фото)

Инцидент произошел в результате ДТП.
В США перевернулся грузовик с бутылками для вина.
В результате на калифорнийском шоссе оказалось 10 000 пустых бутылок.
Об этом пишет upi.com.
Так, калифорнийский дорожный патруль сообщил, что авария произошла недалеко от города Хилдсбург. Машина опрокинулась, трейлер разорвало и на проезжую часть высыпался груз.
Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.
Причина аварии пока что неизвестна. Прибывшие на место бригады убрали бардак и отремонтировали забор.
Напомним, коллекционер распродает свои ретроавтомобили ради ВСУ. Среди машин есть авто Гитлера и американского президента.
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