С грузовика на дорогу высыпалось 10 000 винных бутылок (фото)

В США перевернулся грузовик с бутылками для вина.

В результате на калифорнийском шоссе оказалось 10 000 пустых бутылок.

Об этом пишет upi.com.

Так, калифорнийский дорожный патруль сообщил, что авария произошла недалеко от города Хилдсбург. Машина опрокинулась, трейлер разорвало и на проезжую часть высыпался груз.

Фото: upi.com

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Причина аварии пока что неизвестна. Прибывшие на место бригады убрали бардак и отремонтировали забор.

Напомним, коллекционер распродает свои ретроавтомобили ради ВСУ. Среди машин есть авто Гитлера и американского президента.

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