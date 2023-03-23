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С грузовика на дорогу высыпалось 10 000 винных бутылок (фото)

С грузовика на дорогу высыпалось 10 000 винных бутылок (фото)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
627
Время на прочтение
1 мин
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С грузовика на дорогу высыпалось 10 000 винных бутылок (фото)

Фото: upi.com

Инцидент произошел в результате ДТП.

В США перевернулся грузовик с бутылками для вина.

В результате на калифорнийском шоссе оказалось 10 000 пустых бутылок.

Об этом пишет upi.com.

Так, калифорнийский дорожный патруль сообщил, что авария произошла недалеко от города Хилдсбург. Машина опрокинулась, трейлер разорвало и на проезжую часть высыпался груз.

© upi.com
Фото: upi.com

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Причина аварии пока что неизвестна. Прибывшие на место бригады убрали бардак и отремонтировали забор.

Напомним, коллекционер распродает свои ретроавтомобили ради ВСУ. Среди машин есть авто Гитлера и американского президента.

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Дата публикации
Просмотры
627
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