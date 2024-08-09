От милой традиции до рекорда: подруги 60 лет обмениваются одной открыткой на день рождения – фото

Они даже не подозревали, что традиция, которую они начали более 60 лет назад, однажды побьет мировой рекорд.

Австралийки Линли Ламберт и Жанетт Грэхем стали парой, которая дольше всех обменивается открыткой на день рождения – 61 год.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Все началось в марте 1963 года, когда Линли отправила Жанетт открытку на ее день рождения. В ней содержался призыв обмениваться ею, и когда наступил декабрь, Жанетт отправила ее обратно Линли. С тех пор открытка пересылается туда-сюда, а женщины каждый раз добавляют год, чтобы отслеживать их дружбу, которая продолжается всю жизнь.

На открытке с шотландской тематикой изображен кролик в шляпе с огромным карандашом в руке. На лицевой стороне написано "Поздравление с днем рождения от близких друзей! Эта открытка содержит самые хорошие пожелания, которые только могут быть...".

Открытка Линли и Жанетт / Фото: Guinness World Records

На внутренней стороне продолжается: "И мое имя подписано карандашом (это экономный способ, как видишь). Когда настанет мой день, сотри имя и подпиши вместо него свое имя, и мы будем присылать это поздравление туда-сюда еще много лет! С днем рождения и счастливого-счастливого года".

Открытка Линли и Жанетт / Фото: Guinness World Records

Жанетт, которой сейчас 84, и Линли, которой сейчас 80, были подростками, когда познакомились. Несмотря на их карьеры, бойфрендов, браки и материнство, одно осталось неизменным – они обменивались той же открыткой на день рождения.

Женщины, живущие примерно в 30 минутах езды друг от друга в Перте, рассказали, что в 1960 году Линли с семьей переехала в дом напротив, где жила Жанетт, и они подружились.

"С тех пор дружба продолжалась до самого брака, а затем и до рождения детей", – говорят они.

Линли и Жанетт в молодости / Фото: Guinness World Records

По их словам, обмен открытками на каждый день рождения "сэкономил много денег за эти годы", хотя Жанетт жалуется, что ей приходится ежегодно хранить ее дольше Линли.

В 1993 году Жанетт, ранее работавшая стенографисткой, обратилась в Книгу рекордов Гиннеса, чтобы спросить, может ли открытка, которой она обменялась с Линли, претендовать на рекорд, хотя в то время они были очень далеки от того, чтобы претендовать на этот титул.

Теперь их дружба официально стала рекордсменом, сказала Линли: "Мы обе очень взволнованы и ждем, когда сможем показать наш сертификат друзьям и семье".

Линли Ламберт и Жанетт Грэхэм / Фото: Guinness World Records

Пенсионерки планируют и дальше отправлять открытки друг другу, хотя и признаются, что все больше волнуются, что через год они потеряются на почте.

Напомним, попугай-рекордсмен с человеческим интеллектом Аполлон шокировал мир. Он установил рекорд по количеству предметов, идентифицированных попугаем за три минуты.

Читайте также: