С неба дождем падали куски плоти и кровь: загадка, которую не могут объяснить уже 185 лет

«Кровавые дожди» случились в разные времена в разных уголках планеты, но ученые до сих пор не могут объяснить все случаи / © Фото из открытых источников

Реклама

В августе 1841 года недалеко от американского города Лебанон в штате Теннесси с неба падали дождем красные капли, а вместе с ними — куски мяса и жира, которые впоследствии передали на исследования ученым.

Об этой истории и других случаях необычных осадков пишет Popular Science.

Реклама

Как в Теннесси пошел дождь из крови и мяса

Двое порабощенных людей работали на табачной плантации неподалеку от Лебанона, когда услышали необычный стук дождя по листьям. Однако вода была темно-красного цвета, а на растения падали еще и небольшие кусочки, похожие на мясо и жир. Свидетели занесли листья в дом владельца плантации, который сообщил об удивительном событии соседям.

Реклама

История быстро приобрела огласку. Собранные образцы непонятного вещества передали доктору Жерару Троосту — известному в то время исследователю естественной истории и коллекционеру. Открыв сверток, он почувствовал резкий запах гнилой органики. После исследования Троост пришел к выводу, что вещество действительно имело животное происхождение.

«Несомненно, что это вещество является материей животного происхождения и принадлежит нашей планете», — отметил он.

Масштаб явления также поражал. Уильям Купер, приехавший посмотреть на необычное место, описал участок, где упали остатки: примерно 37-55 метров в ширину и 550-730 метров в длину. По его словам, запах вещества был настолько неприятным, что загрязнял весь воздух вокруг.

Впоследствии результаты исследования были опубликованы в American Journal of Science. Троост предположил, что сильный ветер мог подхватить часть тела разлагавшегося животного и занести его в облако. Там остатки могли определенное время оставаться в вязком состоянии, а потом выпасть на землю вместе с дождем. Однако это была лишь гипотеза, а не доказанный механизм.

Реклама

Причем здесь восстание Ната Тернера

Загадочное событие в Теннесси произошло на фоне острого общественного напряжения в американских штатах, где существовало рабство. Почти десять лет до этого, в августе 1831 года, порабощенный проповедник и плотник Нат Тернер возглавил одно из самых кровавых восстаний порабощенных людей в истории США.

Перед восстанием Тернер рассказывал о видении необычных огней в небе и капле крови на кукурузе, воспринимаемых как религиозные знаки. Во время восстания он и его последователи убили 55 человек. В ответ местные отряды и вооруженные толпы убивали порабощенных и свободных темнокожих жителей. Точное количество погибших среди них неизвестно.

Поэтому известие о кровавом дожде в 1841 году вызвало не только любопытство, но и страхи и религиозные толкования. Часть жителей южных штатов опасалась, что это может быть предвестником нового восстания. В северных штатах некоторые воспринимали необычный ливень как небесное предупреждение о жестокости рабства.

Впоследствии появилась версия, что историю придумали двое порабощенных людей, которые первыми рассказали об увиденном. Однако уже в декабре 1841 года эта версия подверглась критике на страницах The Western Journal of Medicine and Surgery. Окончательного ответа, что произошло на плантации, так и не нашли.

Реклама

Почему с неба падают мясо и красный дождь

Хотя «кровавый дождь» и падение животных остатки часто вспоминают вместе, ученые считают, что эти явления могут иметь совершенно разное происхождение.

Одна из возможных версий падения мяса связана с сильными воздушными потоками. Сильный шторм или смерч способен подхватить останки животных, перенести их на определенное расстояние и сбросить в другом месте. Другая гипотеза касается птиц-падающих, которые могут переносить части туш и губить их во время полета. Подобными механизмами пытаются объяснить и задокументированные случаи, когда после урагана на землю падали рыбы, лягушки или насекомые.

С красным дождем ситуация другая. Его цвет не обязательно означает, что с неба падает кровь. Вода может приобретать красный оттенок из-за пыли, песка или микроскопических организмов, которые попадают в атмосферу и смешиваются с осадками.

Один из самых известных современных примеров произошел в 2001 году в индийском штате Керала. Во время муссонного сезона периодически шел дождь красного цвета, который оставлял розовые следы на одежде и поверхностях. В собранных образцах обнаружили красные частицы, похожие на споры водорослей. Именно они по одному из научных объяснений и окрашивали воду. Другая группа исследователей связывала явление с пылью, принесенной из районов Западной Азии.

Была также гипотеза, что красные частицы могли иметь внеземное происхождение и попасть в атмосферу после разрушения кометы. Однако эта версия не получила широкого признания в научной среде.

Исследователь исторических сообщений о кровавых дождях Патрик Маккефферти обращает внимание, что древние люди часто воспринимали непонятные природные явления как послания богов или предвестники катастроф. Современная наука может объяснить часть таких случаев, но далеко не все. Как метко подытожил исследователь кровавых дождей Том Максвелл, перед непонятным самым уместным ответом иногда остается простая фраза: «Я не знаю».

Необычные явления в небе – что еще наблюдали в мире

Красный цвет осадков не всегда связан с кровью. В декабре 2025 года после дождей на иранском острове Ормуз вода, стекавшая к морю, приобрела насыщенный красный оттенок . Причиной стало вымывание из местного грунта минералов, в частности гематита — природной формы оксида железа, который окрашивает землю и воду в красный цвет.

Остальные необычные явления возникают непосредственно в атмосфере. 22 октября 2026 над Харьковом наблюдали облака Asperitas, нижняя поверхность которых напоминала волны бурного океана. Необычные волнистые облака привлекли жителей города, а метеорологи объяснили, что это редкая форма облачных образований, которую внесли в Международный атлас облаков.

Еще один необычный атмосферный феномен зафиксировали над Тибетским плато: там появились алые вспышки, известные как спрашиваемые. Они возникают высоко над грозовыми облаками, продолжаются лишь частные секунды и могут охватывать огромные участки неба. Редкие красные разряды отличаются от обычных молний и относятся к явлениям, которые ученые продолжают исследовать.

Новости партнеров

Новости партнеров