С неба падают истощенные птицы: что известно о самом жарком городе в мире

Кувейт, который часто называют самым жарким городом мира, все отчетливее ощущает последствия экстремального потепления. Температуры там регулярно превышают 50°C, а зафиксированный в июле 2016 года показатель в 54°C стал одним из самых высоких за всю историю метеонаблюдений.

Когда-то Кувейт имел репутацию процветающего прибрежного города и даже получил прозвище «Марсель Персидского залива» благодаря развитой рыболовной торговле и оживленному побережью. В период расцвета он привлекал туристов так же, как европейские приморские курорты. Однако сейчас город сталкивается с другой реальностью — изнурительной жарой, которая делает даже самые интенсивные волны тепла в Европе значительно мягче на этом фоне.

Аномальные температуры приводят к тревожным последствиям для окружающей среды. Поступают сообщения о птицах, которые падают мертвыми с неба, а также о морских обитателях, в частности морских коньков, погибающих в перегретых водах залива. Даже выносливые городские птицы ищут убежища от палящего солнца. Научные данные также свидетельствуют о сокращении годового количества осадков, что способствует более частым и сильным пылевым бурям.

Температуры на уровне 50°C и выше представляют серьезную опасность для человека. Они значительно превышают температуру тела и могут вызывать тепловое истощение, сердечно-сосудистые осложнения и даже приводить к смерти в случае длительного воздействия. Поэтому в летние месяцы пребывание на улице днем становится реальным риском для здоровья.

В ответ на экстремальные условия власти Кувейта приняли ряд необычных мер. В частности, в этом году было разрешено проводить похороны ночью, когда жара менее интенсивна. Большинство жителей, имеющих такую возможность, избегают пребывания под открытым небом, отдавая предпочтение кондиционированным домам, офисам и торговым центрам. Это способствовало развитию специальной инфраструктуры, в частности крытых торговых улиц, оформленных в европейском стиле, которые обеспечивают защиту от жары.

По данным исследования 2020 года, около 67% электроэнергии, которую потребляют домохозяйства Кувейта, приходится именно на работу кондиционеров. При этом государство в значительной степени субсидирует электроэнергию и воду, в частности произведенную на энергоемких опреснительных установках, что уменьшает стимулы к сокращению потребления.

Несмотря на сложные климатические условия, городская жизнь не замирает. Около 70% населения Кувейта составляют трудовые мигранты, преимущественно из арабских стран, а также Южной и Юго-Восточной Азии. Они работают в основном в строительстве и сфере бытовых услуг, передвигаясь по переполненным автобусам и тротуарам столицы даже в жаркие периоды. Исследования Института физики указывают на повышенные риски для здоровья этой группы населения из-за экстремальных температур.

Прогнозы ученых свидетельствуют, что до конца века средняя температура в регионе может вырасти еще на 5,5°C. Уже в 2021 году Кувейт пережил более 19 дней с температурой выше 50°C, и, по оценкам, этот показатель может быть превышен в будущем. Без активных климатических мер смертность, связанная с жарой, по прогнозам, может вырасти с 5,1% до 11,7% среди всего населения и достичь около 15% среди не граждан страны.

Экологи отмечают, что Кувейт имеет один из крупнейших углеродных следов в регионе, уступая лишь Бахрейну и Катару. На климатическом саммите COP26 страна задекларировала намерение сократить выбросы на 7,4% до 2035 года, в то же время по официальным прогнозам потребление энергии до 2030 года может вырасти втрое, прежде всего из-за массового использования кондиционеров. Эксперты предупреждают, что без системных изменений Кувейт рискует столкнуться с дальнейшим ухудшением условий жизни и серьезными экологическими вызовами.

Напомним, в одном из самых жарких мест на планете, где жизнь кажется невозможной, ученые нашли уникальное растение, которое не просто выживает, но и начинает быстрее расти именно в условиях адской жары.