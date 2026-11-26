Самые ласковые породы собак — топ-5 преданных компаньонов

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Некоторые породы собак от природы отличаются особой общительностью, нежностью и преданностью человеку. Такие четвероногие любят проводить время с хозяевами, легко находят общий язык с детьми и даже с незнакомыми людьми.

Об этом пишет Parade Pets.

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По словам сертифицированного ветеринарного специалиста Дианны Дурр, у каждой собаки свой индивидуальный характер, однако определенные особенности поведения могут быть заложены генетически. В частности, представители некоторых пород обладают природной склонностью к дружелюбию и общению с людьми.

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Ветеринары и кинологи назвали пять пород собак, которые могут стать прекрасными компаньонами.

Золотистый ретривер

Представители этой породы известны своим терпением, дружелюбием и стремлением угодить хозяину. Они с удовольствием знакомятся с новыми людьми, хорошо ладят с детьми и другими собаками.

Благодаря своему общительному характеру золотистые ретриверы легко вписываются в активную семейную жизнь. Продолжительность их жизни составляет 10–12 лет.

Лабрадор-ретривер

Веселые и энергичные лабрадоры особенно ценят общение с человеком. Они с удовольствием сопровождают хозяев на прогулках, участвуют в активных играх и любят отдыхать рядом с членами семьи.

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Их игривость, преданность и открытость к общению делают их прекрасными домашними питомцами для семей с детьми. Лабрадоры живут 11–13 лет.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Эти небольшие собаки отличаются мягким характером и сильной привязанностью к людям. Они с одинаковым удовольствием общаются с новыми знакомыми и проводят уютные вечера рядом с хозяевами.

Профессиональный кинолог Эшли Райли особенно рекомендует эту породу благодаря её общительности, дружелюбию и способности к обучению. По словам эксперта, она ни разу не встречала представителя этой породы, склонного к агрессии.

Продолжительность жизни этих собак составляет 12–15 лет.

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Пудель

Несмотря на стереотипы об их отстранённости, пудели очень привязываются к своим хозяевам. Благодаря высокому интеллекту они хорошо распознают настроение человека и понимают его повседневный распорядок.

Кроме того, пудели обычно доброжелательны к незнакомцам и хорошо уживаются с другими домашними животными. Представители этой породы живут 10–18 лет.

Бигль

Любознательные и веселые бигли любят исследовать окружающий мир, однако не менее важно для них общение с людьми. Они легко заводят новых друзей и хорошо ладят с другими домашними питомцами.

В то же время Эшли Райли отмечает, что бигли могут быть довольно шумными. Эту особенность стоит учитывать людям, проживающим в квартирах. Продолжительность жизни представителей этой породы составляет 10–15 лет.

Как воспитать дружелюбную собаку

Эксперты отмечают, что даже врождённая дружелюбие собаки требует развития. Постепенное знакомство с новыми людьми, спокойными домашними животными и различными средами помогает четвероногим стать более уверенными и лучше адаптироваться к жизни.

Поощрение желаемого поведения и регулярное общение с хозяином также способствуют развитию этих качеств.

Напомним, что не все собаки нуждаются в многочасовых прогулках и активных играх. Кинолог назвал три породы, представители которых с удовольствием проводят большую часть дня во сне.

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