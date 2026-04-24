С помощью фена мужчина выиграл $34 000 на ставках на погоду

В международном аэропорту имени Шарля де Голля в Париже автоматические датчики показали аномально высокую температуру вечером 6 и 15 апреля. Температурные рекорды совпали со ставками на погоду, которые активно принимались на платформе Polymarket.

Об этом пишет издание Independent.

Сообщается, что один из игроков сделал ставку на то, что 6 апреля максимальная дневная температура в Париже будет +22°C, хотя по прогнозам ожидалось около +18°C.

Ради выигрыша француз приехал в аэропорт имени Шарля де Голля, подошел к датчику температуры и нагрел его феном для волос до +22°C. В результате мужчина выиграл около $14 000.

Аналогичная ситуация повторилась 15 апреля, когда температура воздуха во второй половине дня достигла +18,8°C, затем начала снижаться, а затем за 12 минут резко подскочила до +21,9°C.

В результате, вероятно, тот же человек заработал более $20 000, поставив на то, что температура +18 °C не будет самой высокой в этот день.

«Такие колебания температуры кажутся крайне маловероятными, особенно в эти две даты и в течение такого короткого периода. Можно представить себе человека, который хорошо знает, как работают датчики, который физически вмешался бы на их уровне, чтобы повысить температуру на два градуса в нужный момент», — прокомментировал ситуацию французскому телеканалу BFMTV метеоролог Рубен Халлали, бывший сотрудник Météo France.

Позже технические специалисты изучили данные с датчиков погоды и осмотрели метеостанцию, после чего метеослужба направила в полицию аэропорта жалобу на вмешательство в работу автоматизированной системы обработки данных.

Напомним, ранее неизвестный пользователь платформы для ставок Polymarket выиграл более 400 000 долларов сделав ставку на то, что президент Венесуэлы Николас Мадуро лишится должности до конца января, всего за несколько часов до начала операции США.