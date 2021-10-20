С рогами и шипами: в Мексиканском заливе обнаружили 14 новых видов личинок креветок и омаров

С рогами и шипами: в Мексиканском заливе обнаружили 14 новых видов личинок креветок и омаров

Существ обнаружили на глубине около 914 метров.

Ученые идентифицировали 14 новых видов личинок креветок и омаров, обитающих в самых глубоких частях Мексиканского залива.

Об этом со ссылкой на опубликованное в научном журнале Diversity исследование сообщает Daily Mail.

Отмечается, что личинки имеют разные оттенки: от оранжевого до синего (есть даже прозрачные). Некоторые из них имеют рога на головах, "деформированные торсы", тогда как у других с обеих сторон торчат шипы. Существ обнаружили на глубине около 914 метров.

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Ученых удивили необычные черты личинок, отличные от тех, что имеют уже взрослые морские существа. Указывается, что из 14 существ 12 до сих пор были неизвестными, а еще два принадлежат к молодым видам из подотрядов Caridea и Dendrobranchiata.

"Для многих групп личинок описания отсутствуют, поэтому это исследование является первым из многих шагов к продвижению разнообразия глубоководных личинок", — поделились авторы исследования.

Доцентка Международного университета Флориды Хизер Бракен-Гриссом рассказала, что морские креветки обычно проходят несколько личиночных стадий, что, возможно, распространяется и на некоторых существ, обнаруженных в северной части Мексиканского залива.

"Мне нравится, что мы раскрываем этот таинственный и причудливый мир, который мы обычно не видим", — прокомментировала открытие ученая.

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Существа были идентифицированы с использованием штрихкодирования ДНК вместе с морфологическими методами, чтобы сопоставить личинок с их взрослыми аналогами.

По словам Бракен-Гриссом, многие из этих существ живут в мезопелагической или "сумеречной" зоне океана на глубине от 200 до 1000 метров. Она добавила, что когда существа вырастают, они оседают еще глубже.

"Большинство из них являются добычей для рыб, морских млекопитающих и головоногих моллюсков, которые глубоко ныряют, что означает, что они важны для пищевой цепи", — указала она.

Сейчас исследователи продолжат изучение этих 14 существ, чтобы больше узнать об их жизненных циклах.

Daily Mail

Daily Mail

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