С виски, васаби и даже радиоактивная: стоматолог удивил самой большой коллекцией зубных паст (фото)

Дантист из Джорджии, США, стал рекордсменом из самой большой в мире коллекции тюбиков зубной пасты.

Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннеса.

В коллекции Вала Колпакова 2037 разных паст со всего мира, в частности из Японии, Кореи, Китая и Индии.

"Я начал свою коллекцию в 2001 году, чтобы как стоматолог узнать больше обо всех зубных пастах, доступных на рынке", — объяснил Вал. "Вскоре я понял, что это очень интересное хобби и попытался собрать старые зубные пасты и тюбики из других стран".

По его оценкам стоимость его коллекции превышает 30 000 долларов. Часть коллекции выставлена в его стоматологическом кабинете, который он превратил в "мини-музей", а остальная коллекция хранится у него дома.

Самая большая в мире коллекция зубных паст / Фото: guinnessworldrecords.com

Любимые тюбики зубной пасты Вала – набор из трех тюбиков со вкусом виски (рожь, скотч и бурбон), изготовленных Доном Пойнтером в 1950-х годах. Зубная паста содержит 3% спирта.

Ему также нравится зубной крем Orbit Dental Cream 1960-х годов в форме ракеты. Еще одна его необычная паста — со вкусом васаби, которую стоматолог не решился попробовать. "Как вы понимаете, возможно, это не для слабых людей", – пошутил он.

Среди наиболее исторических предметов несколько немецких тюбиков с зубной пастой, выкопанных из окопов времен Второй мировой войны. Держа тюбик зубной пасты Doramad, Вал сказал: "Я считаю эту пасту одной из самых необычных, потому что она радиоактивна. В ней действительно было радиоактивное соединение торий, потому что тогда люди считали, что радиоактивные соединения оживляют ваши ткани и полезны для вашей кожи и зубов".

Вал говорит, что его редчайшая вещь — тюбик зубной пасты Brenner. "Такого бренда не существует", – пояснил он. "Она была сделана специально для сериала "Побег из тюрьмы" – в ней использовалась фосфорная кислота внутри, чтобы разъедать трубы, и это помогло бы им сбежать из тюрьмы".

Самая большая в мире коллекция зубных паст / Фото: guinnessworldrecords.com

Некоторые тюбики производятся компаниями, обычно не ассоциирующимися с зубной пастой. К примеру, у него есть тюбики в форме мела, созданные Crayola, и тюбики, созданные компанией по производству тунца StarKist.

Хотя Вал имеет почти все виды зубной пасты, которые только можно себе представить, есть одна, о которой он сожалеет, что не купил. "Это зубная паста, побывавшая в космосе", — сказал он. "Я не совсем уверен, у какого астронавта она была, но она была там; она была спроектирована таким образом, чтобы ее можно было выжать в космосе".

Помимо своей огромной коллекции зубных паст, Вал также имеет множество зубных порошков. Зубной порошок на многие века предшествовал зубной пасте – его основными ингредиентами были пищевая сода и травы, такие как гвоздика, мята или корица.

"У меня около 400 зубных порошков", – рассказал он.

Самая большая в мире коллекция зубных паст / Фото: guinnessworldrecords.com

Хотя дантист говорит, что он не покупает столько тюбиков зубной пасты, сколько раньше, ему все равно нравится пополнять свою коллекцию новыми: "Коллекционировать очень весело, и я всегда ищу новые зубные пасты. Существуют разные тенденции, например сейчас существует множество зубных паст с древесным углем".

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