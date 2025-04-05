С водителями-нарушителями решили бороться специальной дорожной разметкой

Дорожная разметка в Монтгомери / © скриншот с видео

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На одной из улиц американского города Монтгомери (штат Пенсильвания) появилась «волнистая» дорожная разметка. Таким образом местные власти решили бороться с водителями, превышающими скорость, садясь за руль нетрезвыми.

Об этом сообщила полиция Монтгомери в Facebook.

«Наши офицеры по безопасности на дороге и инженеры дорожного движения определили, что это лучший способ действий по обеспечению безопасности местных жителей», — пояснили местные полицейские в комментариях.

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Таким образом власти отреагировали на жалобы о постоянном нарушении скоростного режима водителями авто и мотоциклов, которые к тому же часто были под хмельком.

Как уточнили журналисты издания Oddity Central, сначала здесь хотели положить «лежачих полицейских», однако из-за крутого склона улицы от этой идеи отказались.

Позже полиции предложили устроить постоянный наблюдательный пункт, однако количество имеющихся ресурсов не позволяло копам это сделать, и именно поэтому «волнистая» разметка стала лучшим решением.

Напомним, ранее в американском городе Орландо полиция вернула в ювелирный магазин серьги стоимостью 769 500 долларов через две недели после того, как вор их проглотил.