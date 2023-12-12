С выдвижным туалетом и качелями: молодая пара превратила старый фургон в дом (видео)

Им понадобился год.
Пару засыпали похвалой и комплиментами после рассказа, как они превратили фургон в крошечный дом своей мечты.
Мибс и ее парень купили старый Mercedes Sprinter LWB в возрасте 23 лет и приступили к его полной современной перестройке — с выдвижным унитазом, душем и даже качелями.
"Он был не в лучшем состоянии, поэтому его перевоплощение заняло целую вечность. Нам пришлось использовать угловую шлифмашину, чтобы вырезать пол, потому что он был очень поврежден. Мы проделали в фургоне несколько дыр — и, возможно, также случайно ошибочно отрезали дверь — упс!" – поделилась она в своем TikTok.
Затем Мибс рассказала, как они взялись за изоляцию и обшивку фургона, прежде чем снести старую перегородку, чтобы построить новую. По ее словам, через несколько месяцев фургон стал меньше похож на металлический ящик.
@vanonamission Honestly pretty relieved to say van je finalized Its been a VERY long journey and we're definitely ready to go travelling! У вас также имеется специализированный коттедж и garage tours, что идти в битый более detail #vantour #vanlife #vanconversion #vanbuild #tinyhome #diycamper #camperconversion #tinykitchen #vantravel #travel #sprintervanconversion ♬ Caramel Latte — Prod. By Rose
"Мы сами сделали все электричество и не пострадали от удара током".
Затем пара "неделями шлифовала деревянные поддоны для потолка" и в общей сложности смонтировала 123 балки. В это время началось строительство каркасов для кухни и диванной зоны.
"Все заняло вдвое больше времени, чем мы ожидали: было много проб и ошибок", – говорит она. "Наконец-то мы получили столешницу и раковину и сделали все кухонные двери в стиле шейкера. Это заняло целую вечность!".
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Наконец кухня была почти готова, и пара попыталась придумать, как вставить раздвижную дверь: "В результате я купила для этого несколько сверхмощных направляющих для ящиков".
Затем они закончили свою спальню и "гараж" и даже добавили качели – почти через год с момента, как они впервые начали строительство.
@vanonamission 40 second self converted van tour! Felt like it would haven been wrong no to film a van video while she was looking with Christmassy ❄️ #vantour #vanconversion #sprintervanconversion #vanbuild #vanlife #camperconversion #tinyhome #tinyhomeonwheels #diycamper #travel #Premi Brenda Lee
Пользователи были в восторге от уютного домика на колесах:
- Это очень мило! Лично я бы добавил небольшую занавеску под кроватью, чтобы не было видно места для хранения вещей
- Выглядит отлично
- Потрясающе! Вы молодцы
- Я хочу это сделать, но даже не знаю, с чего начать
Напомним, невеста запретила родителям приходить на свадьбу из-за обиды. Она пожаловалась, чем они ее разочаровали.
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