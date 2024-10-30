Садовник вежливо полил из шланга обнаженную женщину, когда она "принимала душ" на улице (фото)

В Чили садовник городского совета полил из шланга обнаженную женщину, решившую помыться прямо на улице.

Об этом пишет NTK.

На странных кадрах, появившихся в Сети, видно, как работник городского совета поливает пальму в общественном месте, в то время как женщина стоит на улице внизу.

Покрытая пеной, обнаженная девушка тщательно моет спину, а затем поворачивается лицом к садовнику, очевидно, чтобы попросить о еще одном обливании. Садовник надлежащим образом выполняет просьбу и поворачивает шланг на женщину.

Садовник полил из шланга обнаженную женщину / Фото: Jam Press

Пока она моет голову, садовник продолжает лить ей воду на голову.

Эти странные сцены были сняты на прибрежном курорте Икике 27 октября.

Садовник полил из шланга обнаженную женщину / Фото: Jam Press

Видео получило широкое распространение в сети X, где вызвало возмущение среди местных:

Эту женщину нужно арестовать, это уж слишком. Почему мы должны мириться с этими неудачниками?

Садовод так же виноват

Как отвратительно

Странно, что она не простудилась от ледяной воды

Гигиена превыше всего!

Напомним, недавно в Австралии 5500 полностью голых людей собрались на мосту. Все это ради искусства.

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