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Садовник вежливо полил из шланга обнаженную женщину, когда она "принимала душ" на улице (фото)

Садовник вежливо полил из шланга обнаженную женщину, когда она "принимала душ" на улице (фото)

Садовник вежливо полил из шланга обнаженную женщину, когда она "принимала душ" на улице (фото)

Садовник полил из шланга обнаженную женщину / Фото: Jam Press

Местные возмутились ее поведением.

В Чили садовник городского совета полил из шланга обнаженную женщину, решившую помыться прямо на улице.

Об этом пишет NTK.

На странных кадрах, появившихся в Сети, видно, как работник городского совета поливает пальму в общественном месте, в то время как женщина стоит на улице внизу.

Покрытая пеной, обнаженная девушка тщательно моет спину, а затем поворачивается лицом к садовнику, очевидно, чтобы попросить о еще одном обливании. Садовник надлежащим образом выполняет просьбу и поворачивает шланг на женщину.

Садовник полил из шланга обнаженную женщину / © Jam Press
Садовник полил из шланга обнаженную женщину / Фото: Jam Press

Пока она моет голову, садовник продолжает лить ей воду на голову.

Эти странные сцены были сняты на прибрежном курорте Икике 27 октября.

Садовник полил из шланга обнаженную женщину / © Jam Press
Садовник полил из шланга обнаженную женщину / Фото: Jam Press

Видео получило широкое распространение в сети X, где вызвало возмущение среди местных:

  • Эту женщину нужно арестовать, это уж слишком. Почему мы должны мириться с этими неудачниками?
  • Садовод так же виноват
  • Как отвратительно
  • Странно, что она не простудилась от ледяной воды
  • Гигиена превыше всего!

Напомним, недавно в Австралии 5500 полностью голых людей собрались на мосту. Все это ради искусства.

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