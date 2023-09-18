Садовник вырастил гигантскую луковицу: каков ее вес (фото)

Садовник из Великобритании привез на выставку в Северном Йоркшире гигантскую луковицу весом 8,97 кг.

Об этом пишет nypost.com.

Организаторы полагают, что этот гигантский овощ может установить мировой рекорд.

Объемная луковица Гарета Гриффина побила прошлый рекорд в 8,47 кг, установленный в 2014 году.

Гарет Гриффин с огромной луковицей / Фото: Getty Images

Организаторы выставки разместили фото на своей странице в Instagram, где сообщили, что ждут проверку экспертов Книги рекордов Гиннеса.

"Интересно, сколько луковичных колец ты сможешь сделать из этого?" – задумался один юзер. Другой пошутил: "Думаю, я бы заплакал, если бы увидел это!"

В "съедобном" павильоне выставки можно найти и другие овощи-гиганты, среди которых капуста, огурец и морковь.

Напомним, в Херсоне среди руин арбуз пророс прямо на дороге и созрел. Интересно, что его никто не посмел сорвать.

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