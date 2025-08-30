Садовник вырастил самый большой в мире баклажан: его вес и размер ошеломляют (фото)

Реклама

В Пенсильвании, США, был признан самый тяжелый баклажан, вес которого равен весу средней домашней кошки.

Как сообщает Книга рекордов Гиннеса, вес этого гигантского баклажана составил 3,969 кг и был подтвержден экспертами по гигантским фруктам и овощам из Great Pumpkin Commonwealth.

Этот очень большой плод, диаметр которого составляет 78,7 см, был выращен жителем города Гаррисон-Сити Эриком Гунстромом (США). Хотя он выращивает баклажаны только в течение трех лет, он рассказал, что выращивание гигантских овощей в целом является его страстным увлечением уже долгое время.

Эрик Гунстром и его баклажан / © Guinness World Records

«Мое увлечение конкурентным выращиванием началось с гигантских тыкв почти два десятилетия назад», — объяснил Гунстром. «Мой личный рекорд с тыквами — 1090,8 кг в 2022 году».

Сейчас рекорд самой тяжелой тыквы составляет 1246,9 кг и принадлежит американскому садоводу-экстремалу Тревису Гингеру, как было оценено 9 октября в 2023 году.

«В течение многих лет я выращивал множество разных овощей для соревнований, — продолжил Гунстром, — от баклажанов до кабачков. Буквально от А до Я и все, что между ними».

19 августа Гунстром представил на оценку два баклажана. Невероятно, но оба побили мировой рекорд, причем чуть поменьше из них все равно весил 3,900 кг — это примерно в 12 раз больше, чем типичный баклажан, который можно найти в супермаркете.

Эрик Гунстром / © Guinness World Records

Гунстром, который планирует сделать копию своего рекордного баклажана для потомков, был шокирован, когда увидел результаты взвешивания: «Из всех людей на планете, выращивавших баклажаны, я вырастил самый большой баклажан, когда-либо существовавший на Земле. А потом вырастить два мировых рекорда, собрать их и взвесить одновременно… Это ощущение, которое каждый человек должен испытать хоть раз в жизни!».

Баклажан-рекордсмен / © Guinness World Records

Эта история успеха в садоводстве произошла, несмотря на серьезные погодные препятствия в 2025 году, как рассказал садовник из Пенсильвании: «За все годы моего садоводства это был, пожалуй, самый тяжелый год с точки зрения сложных погодных условий. Сезон начался с очень влажных и холодных температур, продолжавшихся до июня. Затем вдруг, словно кто-то нажал на выключатель, и температура мгновенно поднялась на 10 градусов, что привело к очень жаркому и влажному лету. У нас было много сильных штормов, которые проносились и оставляли по несколько сантиметров за раз. Честно говоря, я не думал, что эти растения переживут холодную и влажную погоду в начале сезона. Как-то им удалось это сделать, и они выросли, выросли и дали два баклажана, побивших мировой рекорд!».

