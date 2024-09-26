"Сам Джек Дэниел сказал бы, что это слишком": Сеть ошеломили фото дома на продажу (фото)

В объявлении говорится, что дом особенный, ведь имеет деревенский шарм в сочетании с современным комфортом.
Владельцы дома в американском Кэрролтоне, штат Техас, опубликовали объявление о его продаже на сайтах с недвижимостью. Однако людей шокировала не цена дома, а стена на кухне хозяев.
Об этом сообщает Realtor.com.
Агент по недвижимости рассказал, что само здание, которое было построено еще в 1970-х, имеет особую ауру. Однако чрезвычайную популярность он приобрел благодаря стене на кухне, которая полностью заставлена полками с виски. Это вызвало волну остроумных комментариев в социальных сетях, где пользователи удивлялись коллекциям владельцев.
Что представляет собой американский дом – мечта ценителей виски
Дом площадью 160 кв. м выставлен на продажу за 400 тысяч долларов. И пока потенциальные покупатели представляют, какую там можно устроить вечеринку, агенты говорят, что алкоголь не перейдет к новым владельцам. Хотя хозяева действительно "открыты к переговорам".
"Мы знали, что это очень особенное. Именно стена с бурбоном привлекла все внимание", – говорит агент по недвижимости.
Нынешние владельцы действительно являются коллекционерами крепких напитков и воспринимают пополнение запасов как хобби. Они установили специальные стеллажи для своей обширной коллекции бурбона.
Что сказал бы создатель бренда
Пользователи соцсетей не удержались, чтобы не обсудить это.
"Сам Джек Дэниел (Джаспер Ньютон Дэниел, он же Джек Дэниел – создатель самого популярного американского бренда виски – ред.) сказал бы, что здесь слишком много алкоголя для одного дома", – написал один из пользователей.
Добавим, что в доме кроме кухни есть еще три спальни и две ванные комнаты. А само здание похоже на горное шале. На заднем дворе владельцы установили открытый бассейн и зону отдыха.
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