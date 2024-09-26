"Сам Джек Дэниел сказал бы, что это слишком": Сеть ошеломили фото дома на продажу (фото)

В объявлении говорится, что дом особенный, ведь имеет деревенский шарм в сочетании с современным комфортом.

Владельцы дома в американском Кэрролтоне, штат Техас, опубликовали объявление о его продаже на сайтах с недвижимостью. Однако людей шокировала не цена дома, а стена на кухне хозяев.

Об этом сообщает Realtor.com.

Агент по недвижимости рассказал, что само здание, которое было построено еще в 1970-х, имеет особую ауру. Однако чрезвычайную популярность он приобрел благодаря стене на кухне, которая полностью заставлена полками с виски. Это вызвало волну остроумных комментариев в социальных сетях, где пользователи удивлялись коллекциям владельцев.

Фото: realtor.com

Что представляет собой американский дом – мечта ценителей виски

Дом площадью 160 кв. м выставлен на продажу за 400 тысяч долларов. И пока потенциальные покупатели представляют, какую там можно устроить вечеринку, агенты говорят, что алкоголь не перейдет к новым владельцам. Хотя хозяева действительно "открыты к переговорам".

"Мы знали, что это очень особенное. Именно стена с бурбоном привлекла все внимание", – говорит агент по недвижимости.

Нынешние владельцы действительно являются коллекционерами крепких напитков и воспринимают пополнение запасов как хобби. Они установили специальные стеллажи для своей обширной коллекции бурбона.

Фото: realtor.com

Что сказал бы создатель бренда

Пользователи соцсетей не удержались, чтобы не обсудить это.

"Сам Джек Дэниел (Джаспер Ньютон Дэниел, он же Джек Дэниел – создатель самого популярного американского бренда виски – ред.) сказал бы, что здесь слишком много алкоголя для одного дома", – написал один из пользователей.

Добавим, что в доме кроме кухни есть еще три спальни и две ванные комнаты. А само здание похоже на горное шале. На заднем дворе владельцы установили открытый бассейн и зону отдыха.

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