В Китае мужчина едва не избавился от всех зубов после того, как попытался изготовить протезы собственноручно, использовав материалы, приобретенные онлайн.

Об этом пишет Oddity Central.

Его история стала вирусной после того, как стоматолог Лю из Тяньцзиня опубликовала фото последствий эксперимента.

Пожилой пациент обратился в клинику с жалобами на боль и невозможность нормально жевать. Его зубы были покрыты твердым коричневым веществом, оказавшимся самодельными протезами из смолы.

По словам врача, мужчина не хотел тратить деньги на профессиональное изготовление, поэтому заказал материалы в интернете всего за 5 юаней (примерно 30 гривен).

«Он не хотел тратить деньги на протезы и сказал, что больница ничего не сделает. Я ответила, что мы тоже не можем помочь, потому что все слишком запущено», – рассказала Лю в соцсети Weibo.

Зубы пенсионера / © Weibo

Стоматолог объяснила, что самодельные протезы были полной катастрофой — смола не застыла должным образом, превратившись в плотную массу, укрывшую зубы и зацементировавшую рот.

Если не найдется врач, готовый рискнуть и удалить это вещество, мужчина может потерять все зубы.

Медики призывают не повторять этот опасный эксперимент и напоминают: любое стоматологическое вмешательство должен выполнять только специалист.

