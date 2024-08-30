"Самая бережливая женщина" приобрела три дома, тратя на еду всего 55 грн в день – фото

37-летняя агентка по недвижимости Саки Тамогами известна как самая экономная женщина Японии. Благодаря своему стремлению тратить как можно меньше денег на такие вещи, как еда, одежда и уход за собой, ей удалось приобрести три дома.

Об этом сообщает Oddity Central.

"Никогда не покупайте то, чего нет на распродаже!" – это девиз Саки за последние 15 лет.

Она поставила своей целью купить три дома, когда ей было всего 19 лет. Первое, что она сделала – прекратила покупать новую одежду, вместо этого принимала подачки от семьи и друзей и лучше заботилась об уже имеющейся одежде. Затем она начала сокращать расходы на еду, полагаясь в основном на дешевые блюда, такие как лапша удон, тосты и редис со скидкой для поддержания жизнедеятельности. После восьми лет экономной жизни Тамогами смогла купить свой первый дом, а к 2019 году она уже достигла своей цели – иметь три дома.

В программе Happy! Bomby Girl она подробно рассказала о своей страсти к экономии, показав, что редко превышает свой самоограниченный бюджет в 200 иен (1,4 доллара, 56 гривен) в день на еду. Чтобы добиться этого, она полагалась преимущественно на дешевые ингредиенты, изредка покупая кусок лосося на распродаже, готовила еду дома и даже ела прямо из кастрюль, чтобы сэкономить деньги на посуде.

Саки Томогами / Фото: скриншот с видео

Вместо того, чтобы платить за косметику или прическу, Саки фактически превратила свои волосы в источник дохода, продавая их примерно за 3100 иен (20 долларов), когда они отрастали. Это покрывало ее бюджет на еду на полмесяца. Это было тяжело, но японка утверждает, что она привыкла к этому и нашла утешение в том, что экономила деньги и наблюдала за тем, как растет ее банковский счет.

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В возрасте 27 лет Тамогами смогла накопить достаточно денег из своей зарплаты агента по недвижимости, чтобы купить дом в Сайтаме, к северу от Токио, за 10 миллионов иен ($69 000). Она сразу же сдала его в аренду, используя ежемесячную арендную плату для выплаты ипотеки, и продолжала жить как можно скупее. Через пару лет она купила второй дом за 18 миллионов иен (124 000 долларов), а пять лет назад она достигла своей цели – купила третий дом за 37 миллионов иен (256 000 долларов).

Несмотря на то, что она достигла своей цели, Саки продолжает жить экономно и откладывать деньги, чтобы помочь спасенным котам. Она уже открыла кошачье кафе на первом этаже одного из своих домов и планирует инвестировать в другие объекты недвижимости в будущем.

История Саки Тамогами получила неоднозначные отзывы от общественности: одни люди хвалят ее за преданность делу, а другие предупреждают, что она рискует своей жизнью, употребляя в пищу некачественную еду и пренебрегая своими ежедневными потребностями ради материальной выгоды.

Напомним, мужчина 21 год очень экономил, чтобы рано выйти на пенсию. Он шокировал, как и сколько сэкономил.

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