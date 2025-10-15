Самая богатая семья мира: кто владеет состоянием $470 100 000 000

Стэнли Кронке / © Getty Images

Самая богатая семья мира имеет состояние в 470 миллиардов долларов и владеет одними из крупнейших спортивных команд в мире.

Об этом пишет Unilad.

Хотя Илон Маск может быть самым богатым человеком на Земле, его дети точно не управляют футбольными клубами.

Но когда речь идет о чистом богатстве поколений, никто не будет трогать династию Уолтонов, наследников империи Walmart, особенно если учесть их брачную связь со спортивным джаггернаутом Кронке.

Если объединить огромное состояние семьи Уолтонов (449,8 миллиарда долларов) и спортивного магната Стена Кронке (21,3 миллиарда долларов), который женился на женщине из этого клана, то получится колоссальный союз властей стоимостью 470,1 миллиарда долларов.

Это больше денег, чем ВВП большинства стран – в буквальном смысле.

Откуда взялось состояние Уолтонов

В 1962 году братья Сэм и Бад Уолтон открыли первый магазин Walmart в Арканзасе, США, с целью предложить непревзойденные цены в своем дисконтном магазине.

Перенесемся в настоящее, и Walmart – это глобальный гигант розничной торговли с более чем 10 000 магазинов и безумным влиянием на рынке.

Несмотря на свое неприличное богатство, Уолтоны очень сдержанны. Они не выставляют их напоказ, как некоторые миллиардеры, но шаги, которые они предпринимают, говорят сами за себя, особенно в мире спорта.

В 2022 году семья купила команду "Денвер Бронкос" за рекордные 4,7 миллиарда долларов, а Грег Пеннер – внук Сэма Уолтона – сейчас возглавляет команду как генеральный директор.

Но это только верхушка айсберга, ведь Кронке женился на Энн Уолтон и стал членом клана. Конечно, Кронке имеет связи со спортивной империей, содержащей гигантов футбольной Премьер-лиги "Арсенал", НФЛ "Лос-Анджелес Рамс", НБА "Денвер Наггетс" и НХЛ "Колорадо Аваланч" и "Колорадо Аваланч", причем последняя названа на имя Энн.

Кронке также владеет командой "Колорадо Мамонт" из Национальной лиги лакросса.

Состояние Уолтонов по версии Forbes выглядит так: Роб Уолтон и семья – $123,8 млрд; Джим Уолтон и семья – $121,2 млрд; Элис Уолтон – $112,5 млрд; Лукас Уолтон – $41,8 млрд; Кристи Уолтон – $20,7 млрд; Нэнси Уолтон Лори – $16,6 млрд; Энн Уолтон Кронке – $13,2 млрд; Стэнли Кронке – $21,3 млрд.

Стэнли Кронке / © Getty Images

Да, это невероятные восемь членов семьи, попавших в список миллиардеров Forbes в режиме реального времени – причем их потомки также имеют миллионное состояние. Хотя Уолтоны сделали себе имя благодаря Walmart, сегодня они, безусловно, диверсифицируют свое состояние.

