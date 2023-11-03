Самая большая коллекция змей в мире: где она расположена и чем особенная (фото)

Мичиганский университет занял первое место как здание самой большой коллекции змей в мире.

Об этом пишет nypost.com.

Университет штата Орегон недавно подарил Зоологическому музею UM 45 000 экземпляров рептилий и амфибий.

Более 30 000 из них были змеями, что почти удвоило исследовательскую коллекцию и отнесло ее в книгу рекордов.

Коллекция не открыта для публики, но доступна ученым со всего мира.

Самая большая коллекция змей в мире / Фото: AP

Однако это не простой музей. "Активными и яркими" кураторы называют сотни банок, наполненных змеями и саламандрами в спирте, а также замороженными образцами тканей.

"Эти образцы являются биологической "капсулой времени", куда исследователи могут вернуться, чтобы посмотреть на популяции существовавших несколько десятилетий животных, чтобы понять их генетику, их болезни и многое другое", — сказал куратор и биолог-эволюционист Дэн Рабоски. "Почему нас это должно волновать? Что ж, если мы хотим понять, как все меняется со временем, например, как болезни распространяются среди популяций животных, одним из важнейших видов данных являются эти биологические капсулы времени".

Самая большая коллекция змей в мире / Фото: AP

Студенты провели часть дня, впервые распаковывая образцы.

"Это похоже на Рождество", — сказал на видео старшекурсник Дрю Гер, вытаскивая большую банку, полную змей в жидкости.

Врач Хейли Кроуелл сказала, что коллекция, охватывающая около 50 лет, показывает, как изменились виды после стихийного бедствия.

"Поэтому, если произошло большое событие, скажем, климатическое событие или изменение ландшафта, например, лесной пожар, или, возможно, определенная среда обитания была изменена или разрушена, или изменилась доступность воды, мы действительно можем отслеживать, что эти изменения делают с этими популяциями с течением времени на основе образцов, которые у нас есть здесь", — сказала она.

Самая большая коллекция змей в мире / Фото: AP

Рабоски добавил, что коллекция позволяет ученым понять, как виды изменяются со временем и адаптируются к долгосрочным изменениям, таким как погода и климат.

В банках содержатся не только змеи. Ящерицы, саламандры, тритоны, лягушки и черепахи. Также в переохлажденных морозильниках и коробках прибыли фильмы о природе, лабораторные записи и полевые тетради.

Напомним, мужчина случайно вырастил гигантский цуккини. Его длина ошеломляет.

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