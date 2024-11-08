Самая большая в мире гостиница в форме петуха: как выглядит странное здание (фото)

Отель в филиппинской провинции Западный Негрос недавно был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самое высокое здание в форме петуха.

Об этом пишет Oddity Central.

Отель Rooster на курорте Campuestohan Highland Resort высотой 35 м – это большое зрелище. Он не только имеет форму домашней птицы, но и в самом деле выглядит как гигантский реалистический петух, доминирующий над всей территорией своей величественной осанкой. Рикардо Кано Гвапо Тан, директор курорта, рассказал журналистам, что хотел создать что-то, что привлекает внимание, а также отдать дань местной культуре, огромной частью которой является дичь. В Negros Occidental разведением дичи занимаются миллионы филиппинцев, поэтому он надеется, что некоторые из них захотят провести ночь в одном из 15 номеров новой гостиницы с кондиционерами.

Отель в форме петуха

"У меня есть видение сделать что-то удивительное, что действительно может оставить след восторга для публики", – сказал Гвапо Тан. "Посмотрите на петуха, он выглядит спокойным, величественным и сильным видом, отражающим отношение нашего народа. Наша индустрия выращивания боевых птиц уступает только сахарному производству. Когда сахарная промышленность пришла в упадок и поставила под угрозу наши средства к существованию, именно индустрия боевых петухов поднялась над вызовом".

Отель в форме петуха

Строительство гостиницы в форме петуха началось 10 июня в 2023-м, а завершилось в сентябре в этом году.

Напомним, самый высокий мост в мире Бэйпаньцзян возвышается на 565 метров над долиной реки. Он является первым мостом в мире, преодолевшим 500-метровый барьер, что эквивалентно 200-этажному дому.

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