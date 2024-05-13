Самая быстрая на планете: женщина помыла три окна за считанные секунды — видео

Британка пошла по стопам своего отца и стала самой быстрой в мире мойщицей окон.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Алисия Берроуз побила женский рекорд, помыв три стандартных офисных окна размером 114,3 х 114,3 см всего за 16,13 секунды.

Ее отец, Терри "Турбо" Берроуз, с 1997 года неоднократно побивал мужской рекорд, последний раз в 2009-м — за 9,14 секунды.

33-летняя женщина никогда не была профессиональной мойщицей окон и работает в автомобильной промышленности, но она училась у лучших. Алисия выросла, наблюдая за тем, как ее отец соперничает и достигает вершин в своем деле.

Алисия Берроуз / Фото: guinnessworldrecords.com

Она побила свой собственный рекорд 13 марта на Манчестерском клининговом шоу, и ее отец был там, чтобы взбодрить ее.

"Мой папа на седьмом небе от счастья! Мой папа очень любит устанавливать собственные рекорды, так что очень приятно, что теперь у нас есть одинаковый рекорд. Хотя я никогда не занималась мойкой окон, мое детство было очень тесно связано с этим делом. Иногда я ездила с папой в Лондон и наблюдала за его работой, посещала выставки мытья окон, которые проводила Федерация мойщиков окон. Там я принимала участие в детском конкурсе по мытью окон. Помню, что была последней, и я была разочарована, что не выиграла!".

В 2019 году, поддерживая своего отца, пытавшегося побить собственный мировой рекорд на шоу по уборке, Алисия решила попытаться побить женский рекорд. Она сказала: "Я не побила рекорд, но именно здесь мы с отцом начали говорить о возможности установить такой же рекорд. Я подумала, что это было бы здорово, учитывая, что это была большая часть моей жизни. Мой папа показал мне веревки после того соревнование, и после этого это стало вполне естественно, и я подхватила это очень быстро – наверное, благодаря всем тем годам, что я наблюдала за моим папой!".

Алисия говорит, что она не думает, что когда-нибудь будет столь же быстрой, как ее отец, благодаря его многолетней практике, но она в восторге от того, что они теперь имеют одинаковые рекорды.

Алисия Берроуз / Фото: guinnessworldrecords.com

После того как Алисия побила женский рекорд на 0,15 секунды, она планирует наращивать скорость и побить его снова.

Лучшие советы Алисии по поводу мойки окон:

Мойте окна в пасмурный день, поскольку солнце может быстро высушить пену, и на окнах останутся разводы. Снимите жалюзи или шторы – если вы их оставите, пыль или грязь могут оставить следы на окне. Для получения натурального моющего раствора добавьте в теплую воду равные части белого уксуса и размешайте. Слишком много мыльной пены может оставить разводы, поэтому избегайте перемешивания воды.

Напомним, лыжник развил смертельную скорость, спускаясь задом вперед. Он разогнался до 133,46 км/ч.

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