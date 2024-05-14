Самая длинная прямая дорога в мире: где расположена и сколько км придется ехать без поворота

Ее также называют "самой скучной дорогой в мире".

Участок шоссе протяженностью 240 км, соединяющий два города в Саудовской Аравии, имеет титул самой длинной прямой дороги в мире.

Об этом пишет Oddity Central.

Шоссе 10 простирается на 1474 км, соединяя город Аль-Дарб на юго-западе с Аль-Батой на востоке. Это довольно оживленная дорога, по которой в большинстве своем ездят грузовики, перевозящие товары с одного конца страны в другой, но больше всего она известна своим 240-километровым участком через пустыню Руб-аль-Хали.

Этот конкретный объект инфраструктуры изначально был построен как частная дорога для короля Фахда, но с тех пор, как она стала частью государственной дорожной системы, она претендует на рекорд Гиннеса как самая длинная прямая дорога в мире, также известная как "самая скучная дорога в мире", из-за полного отсутствия поворотов, почти полностью равнинную местность и однообразное окружение.

Участок шоссе 10, соединяющий шоссе 75 в районе Харадха с шоссе 95 на западе Саудовской Аравии, пронизывает пустыню прямой линией в течение 240 км, а затем слегка изгибается перед городом Аль-Бата, недалеко от побережья Персидского залива и границу с ОАЭ. Книга рекордов Гиннеса сообщает, что этот сверхпрямой отрезок дороги можно проехать примерно за два часа.

Напомним, в Коста-Рике есть небольшая горная пещера, известная как "пещера смерти", поскольку любое попадающее в нее существо умирает. Вход в это маленькое подземелье – почти мгновенная смерть, поскольку внутри она наполнена ядовитым угарным газом.

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