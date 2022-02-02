Самая длинная в истории: в США зафиксировали 768-метровую молнию (видео)

Молния ударила сразу над тремя южными штатами США.

Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО) зарегистрировала самую длинную молнию за историю наблюдений – 768 км (477,2 мили).

Об этом говорится в отчете организации.

Также читайте В Бангладеш молния убила 17 гостей свадьбы

Эта молния ударила сразу над тремя южными штатами США – Миссисипи, Луизиана и Техас. Эксперты отмечают, что молния редко распространяется более чем на 10 миль (16 км) и обычно длится менее секунды.

"Это экстраординарные данные от единичных вспышек молнии. Экстремальные явления в окружающей среде — это наглядные способы измерения силы природы. По всей вероятности, все еще существуют еще более экстремальные явления, и мы можем наблюдать их по мере совершенствования технологии обнаружения молний", - сказал профессор Рэндалл Червени.

Всемирная метеорологическая организация напоминает, что молния представляет опасность и призывает людей во всем мире проявлять осторожность во время штормов.

Напомним, в Польше в пассажирский самолет, который только вылетел из Варшавы и направлялся в Доминиканскую Республику, попала одна молния.

Читайте также: