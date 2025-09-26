Самая дорогая чашка кофе в мире: в Дубае установили рекорд (фото)

Самая дорогая чашка кофе. Фото: Instagram

В Дубае установили новый мировой рекорд: чашка кофе стоила 680 долларов США (более 28 тысяч гривен). Событие состоялось 13 сентября в центральном заведении сети Roasters Specialty Coffee House и официально вошла в Книгу рекордов Гиннесса.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Напиток приготовили из редких панамских зерен Esmeralda Geisha, известных цветочными, фруктовыми и цитрусовыми нотами. Его сварили по методу V60 и подали в хрустальном бокале Edo Kiriko. Атмосферу дополнила дегустация с японскими десертами, превратив вечер в настоящий гастрономический ритуал.

Рекорд стал возможным благодаря громкой сделке: дубайский стартап приобрел на аукционе Best of Panama 2025 всю партию зерен Geisha с плантации Hacienda La Esmeralda — 20 килограммов за 604 тысячи долларов. Этот шаг еще больше закрепил репутацию Дубая как столицы элитного кофе.

В то же время город готовится и к новому достижению. В 2025 году здесь откроется Ciel Tower — самый высокий отель мира высотой 365 метров с более чем тысячей номеров и панорамным бассейном на 76-м этаже.

