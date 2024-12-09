Самая дорогая елка в мире: что известно и как выглядит украшение за 5,5 миллиона долларов – фото

В Германии открыли самую дорогую в мире елку.

Об этом пишет The Sun.

Это золотое чудовище высотой 3 м и стоит 5,5 миллиона долларов.

Позолоченный гигант, изготовленный мюнхенской компанией Pro Aurum, изготовлен из 2024 золотых монет Венской филармонии.

Елка весит более 60 килограммов и украшена 24-каратной золотой монетой вместо традиционной звезды или ангела.

Бенджамин Сума, представитель Pro Aurum, высоко оценил это творение: "Золотая елка ошеломляюще иллюстрирует это вневременное значение драгоценного металла".

Самая дорогая елка в мире / Фото: NF/newsX

Но пока компания празднует свое мерцающее достижение, другие называют это абсурдом.

Самая дорогая елка в мире / Фото: NF/newsX

В Pro Aurum говорят, что елка предназначена для демонстрации непреходящей ценности золота, а не для приглашения потенциальных покупателей.

Самая дорогая елка в мире / Фото: NF/newsX

Это не первый случай, когда рождественская елка вызывает споры или недоверие. Надувная елка "Секс-игрушка" в Париже в 2014 году – один из ярких примеров. Надувное "дерево", установленное на Вандомской площади, возможно, было задумано как произведение современного искусства, но его удивительное сходство с секс-игрушкой принесло ему прозвище "дерево из анальных пробок". Произведение американского художника Пола Маккарти подверглось широкой критике и вандализму, что повлекло дискуссии о художественных границах. Маккарти, известный своими провокационными работами, такими как статуя "Санта-Клауса" в Роттердаме, которую еще называют "гномом из прищепок", защищал свою работу, но парижскую публику это далеко не убедило.

В 2012 году абстрактная "Аптечная" елка в Брюсселе вызвала широкий резонанс. Поклонники рождественских традиций были шокированы, когда футуристическая световая инсталляция заменила привычную для города сосну на Гран-Плас. Критики обвинили чиновников в политкорректности, утверждая, что светящиеся кубики являются уступкой нехристианским группам. В то время как одни оценили модернистский стиль и ночные световые шоу, другие насмешливо прозвали его аптекой, говоря, что он напоминает аптечный зеленый крест.

Напомним, в Киеве в день Святого Николая зажгли огни на главной елке страны. Нынешняя елка на Софийской площади – белоснежная, она высотой 15 метров.

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