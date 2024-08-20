Самая дорогая игрушка в истории: фигурку Боба Фетта из "Звездных войн" продали на аукционе (фото)

Редкая фигурка из "Звездных войн" была продана за колоссальную сумму в 1,3 млн долларов.

Об этом сообщает Daily Star.

Пластиковая фигурка персонажа-охотника за головами Боба Фетта, впервые появившегося в кинофраншизе Джорджа Лукаса "Империя наносит ответный удар", была впервые изготовлена в 1979 году. Фигурка высотой всего 9,5 см – лишь одна из 100, изготовленных как тест перед массовым производством и продажей.

Фигурка Боба Фетта / Фото: Goldin

Испытания продукта проводились, чтобы проверить, работает ли стреляющий механизм в красной пластиковой ракете. Тест имел в виду, что публике продавались только "не стрелявшие" фигурки, поскольку существовали опасения, что оригинальный дизайн может представлять опасность для детей.

Считается, что до сих пор сохранилось только 30 прототипов L-slot. Прототипы L-slot встречаются гораздо чаще, чем образцы J-slot. Эта фигурка – одна из трех, известных как "почтовые", и, как сообщается, находится в лучшем состоянии.

Фигурка Боба Фетта / Фото: Goldin

Ранее прототип Боба Фетта с L-slot был продан более чем за 536 000 долларов, что сделало этот прототип самым дорогим из проданных когда-то.

Представитель аукционного дома Goldin Auctions, базирующегося в Нью-Джерси, США, сказал: "С примерно 100 изготовленных экземпляров партия состояла из 70 фигурок с L-slot и 30 с J-slot. Фигурки подвергались самым строгим испытаниям того времени – нагрев, замораживание и другие разрушительные методы проверки качества, при этом большинство сохранившихся экземпляров несли на себе шрамы своих битв. Kenner искать обходной путь. Когда механизм L-slot оказался слишком опасным, Kenner заказал J-slot, думая, что сложнее дать ракете осечку".

Фигурка Боба Фетта / Фото: Goldin

Представитель продолжил: "Обходной путь оказался недостаточным, а стоимость механизма в сочетании с угрозой причинения вреда детям заставили Kenner отказаться от всего проекта, решив приварить ракету к задней части фигурки Боба Фетта. Насколько нам известно, есть только три образца ракеты Mailer J-slot V2 /2, причем этот образец является образцом наивысшей оценки из трех. Игрушка поставляется с оригинальными визитными карточками сотрудника Kenner, который хранил ее много лет, прежде чем она попала в руки нашего отправителя груза. Это был первый случай, когда этот Грааль был выставлен на аукцион, и это была уникальная возможность приобрести его".

Напомним, ранее на аукционе продали знаменитое золотое бикини Керри Фишер из "Звездных войн". Также с молотка ушла модель истребителя Y-Wing.

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