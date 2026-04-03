Самая дорогая в истории: бутылка вина 1945 года была продана за рекордную сумму

Реклама

Бутылка вина урожая 1945 года установила абсолютный рекорд, став самой дорогой из всех, когда-либо проданных на аукционах. Ее финальная цена составила 812 500 долларов.

Как сообщили в аукционном доме Acker, речь идет о бутылке Domaine de la Romanée-Conti 1945 года объемом 750 мл.

Раньше она хранилась в личном винном погребе Роберта Друэна. Лот был продан на аукционе La Paulée, который состоялся в минувшие выходные, и сразу установил новый мировой рекорд.

Реклама

До этого самой дорогой бутылкой вина, проданной на аукционе, считалась другая – ее реализовали в 2018 году за 558 000 долларов.

«Romanée-Conti в 1945 году является последним выпуском, произведенным до того, как Domaine de la Romanée-Conti пересадил свои старейшие лозы — виноград, переживший филлоксеру, две мировые войны и почти столетие истории Бургундии», — говорится в пресс-релизе аукционного дома. «Поскольку производство было чрезвычайно ограниченным, сохраненные бутылки уже давно считаются вершиной коллекционирования вина, а многие знатоки считают, что пережившие филоксеру лозы придают вину непревзойденной глубины и сложности».

Самое дорогое вино мира / Фото: Acker

Глава компании Acker Джон Капон подчеркнул, что такая цена полностью оправдана уникальностью напитка.

«Я имел честь отведать Romanée-Conti 1945 года только трижды в своей жизни, и это самое лучшее вино, которое я когда-либо пробовал», — сказал он.

Реклама

