Самая дорогая в мире собака – первая уникальная порода: за какую сумму продали пушистого (фото)

Щенок родился в США и переехал жить в Индию.

Самая дорогая в мире и уникальная собака была продана за 5,7 миллиона долларов.

Об этом сообщает The Sun.

Будучи первым в своем роде, этот пес – нечто среднее между настоящим волком и кавказской овчаркой.

Индийский любитель собак заплатил большие деньги за "волкодава" по кличке Кадабомб Оками, которого называют самой редкой собакой в мире.

Этот экстравагантный щенок родился в США, ему всего восемь месяцев, но уже весит более 75 кг и имеет рост 76 см.

Будучи частично овчаркой, в глубине души Оками относится к охраняемым породам, известным своими защитными инстинктами и интеллектом, к которым "никогда не следует относиться легкомысленно". Так что Оками будет хорошим сторожевым псом.

Пес Кадабомб Оками / Фото: YouTube @ Tv9 Kannada

Роскошный щенок был продан в феврале 51-летнему Сатишу из Бенгалора, столицы южного индийского штата Карнатака. У мужчины более 150 различных пород собак.

Пес Кадабомб Оками / Фото: My Nature India Foundation

"Я потратил 50 миллионов рупий на покупку этого щенка, потому что я люблю собак и мне нравится иметь уникальных собак и представлять их в Индии", — сказал Сатиш.

Приезд Оками в Индию, безусловно, вызвал большой ажиотаж. Одно видео с ним на красной дорожке кинопремьеры, на которую Сатиш привел его, собрало 3 миллиона просмотров в Интернете, утверждает заводчик.

Энтузиаст перестал разводить собак около десяти лет назад, но теперь он зарабатывает деньги, демонстрируя своих собак-звезд перед восторженной толпой, зарабатывая от 2800 долларов за 30 минут до 11 700 долларов за пять часов.

"Я потратил деньги на этих собак, потому что они редкие. Кроме того, я получаю достаточно денег, потому что людям всегда интересно на них смотреть", – объясняет Сатиш. "Они делают селфи и фотографируются. Мы с собакой привлекаем больше внимания, чем актер на киносеансе, мы оба привлекаем толпу".

Пес Кадабомб Оками / Фото: My Nature India Foundation

Сатиш также является владельцем редкого чау-чау, породы, напоминающей китайскую красно-белую панду, которую он купил в прошлом году примерно за 3,25 миллиона долларов.

К счастью, обо всех этих собаках хорошо заботятся – они живут на ферме площадью 2,8 га, где каждая из них имеет комнату размером 6 на 6 м, которая служит им будкой.

"У них достаточно места, чтобы гулять и бегать. За ними ухаживают шесть человек", — говорит владелец. "Им не нужен кондиционер, поскольку в городе прохладная погода, но о них хорошо заботятся".

Напомним, названа самая красивая собака в мире по версии науки. Эксперты использовали правило золотого сечения.

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