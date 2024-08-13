Самая дорогая в мире зажигалка стоит больше, чем Ferrari – ее цена и фото

Изготовлена из 400 г чистого золота и украшена 152 сапфирами, Louis XIII Fleur de Parme признана самой дорогой в мире зажигалкой для сигар.

Об этом пишет Oddity Central.

Французский люкс-бренд ST Dupont начал работу над этой зажигалкой по особому заказу Стивена Ганга, гонконгского миллиардера, страстно увлеченного французской историей. У клиента были очень конкретные требования, поэтому представители компании поняли, что этот проект может быть исполнен только особенным дизайнером с глубоким знанием французской культуры и истории.

Работу поручили принцессе Тане де Бурбон Парм – прямой наследнице Людовика XIII, а также известной дизайнерше. Она провела шесть месяцев, работая с командой из 80 мастеров, чтобы создать уникальное произведение искусства, достойное звания "самой дорогой в мире зажигалки для сигар".

Самая дорогая в мире зажигалка для сигар / Фото: Oddity Central

Вдохновленная стилем эпохи Возрождения/Бароко эпохи короля Людовика XIII, уникальная зажигалка LOUIS XIII Fleur de Parme выполнена в виде королевской золотой короны на декоративной подставке. Она изготовлена из 400 г чистого золота и украшена 152 сапфирами общим весом 41 карат.

Представленная в 2013 году, зажигалка вскоре была признана Книгой рекордов Гиннесса самой дорогой в мире зажигалкой для сигар, получив от покупателя удивительную цену в 500 000 долларов. Спустя более десяти лет она по-прежнему остается самой дорогой в мире зажигалкой для сигар.

Зажигалка оказалась настолько популярна среди коллекционеров предметов роскоши, что компания ST Dupont изготовила не менее 31 копии меньшего размера, которые, как сообщается, продавались по 15 900 долларов каждая.

Интересно, что ST Dupont также создал самую дорогую в мире зажигалку. Зажигалка Ligne 2 Champagne Lighter впервые попала в заголовки новостей в 2009 году, в основном из-за своей цены ($79,461). Она была сделана из высококачественного полиуретана и имела корпус из 18-каратного белого золота, украшенный 468 бриллиантами круглой огранки.

Напомним, самый дорогой в мире гамбургер, завернутый в золото и украшенный икрой, обойдется гурманам в 5000 евро. Его можно отведать в Нидерландах.

Читайте также: