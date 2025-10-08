"Самая красивая девочка мира": как она выглядит через 19 лет — фото

Тилан Блондо в детстве / © Instagram Тилан Блондо

Реклама

Французская модель Тилан Блондо получила титул "самой красивой девочки мира" в возрасте пяти лет.

Ее яркие черты лица принесли ей место на модных показах таких известных дизайнеров, как Dolce & Gabbana, Versace и Hugo Boss, в то время как большинство детей ее возраста ходили в школу, пытаясь изучить алфавит.

Тилан начала работать моделью, когда ей было всего четыре года, после того как Жан-Поль Готье собственноручно отобрал ее для дефиле.

Реклама

Дочь бывшего футболиста Премьер-лиги Патрика Блондо и телезвезды Вероники Лубри имеет ошеломляющее резюме.

Тилан Блондо в детстве / © Instagram Тилан Блондо

В свои 24 года Тилан все еще обращает на себя внимание и продолжает получать деньги за позирование.

И хотя ее внешностью восхищались всю жизнь, раньше она рассказывала, что никогда не испытывала подлинного резонанса от звания "самой красивой девочки мира".

Впервые девочку окрестили после того, как она появилась на обложке Vogue Enfants – детской версии модного журнала – в 2006 году, пишет LADbible.

Реклама

Тилан Блондо в детстве / © Instagram Тилан Блондо

Однако Тилан призналась, что когда была младше, она "не очень обращала внимание" на комплиментарный титул, которым ее наградили.

В разговоре с The Telegraph в 2018 году она объяснила: "Люди говорят: "Знаешь, ты самая красивая девушка в мире", а ты отвечаешь: "Нет, я просто играю со своим iPad". Даже сегодня люди говорят: "Ты самая красивая девушка", а я отвечаю: "Нет, я все еще не самая красивая, я просто человек, подросток".

Тилан Блондо сейчас / © Instagram Тилан Блондо

Лицо Тилан настолько неотразимо, что многие люди не верят, что это действительно ее лицо, несмотря на то, что эволюция ее внешности хорошо задокументирована фотографами.

Недавно она была вынуждена отрицать, что делала какие-то косметические изменения после того, как пользователь социальных сетей спросил ее, что она "сделала со своими губами".

Реклама

Тилан Блондо сейчас / © Instagram Тилан Блондо

В своем Instagram Тилан заявила, что "устала" от того, что люди спрашивают ее о том, делала ли она какие-то уколы красоты.

"Я знаю, что в этом поколении люди склонны делать вещи очень рано, но я никогда ничего не трогала, - заявила модель. Вы можете посмотреть на мои фотографии, когда я была моложе, ничего не изменилось. Люди любят сравнивать и придумывать, но только потому, что я ношу макияж или использую карандаш для губ, не значит, что я с этим".

Тилан Блондо сейчас / © Instagram Тилан Блондо

Тилан собрала 6,8 миллиона подписчиков в Instagram. Она все еще делает свое дело в индустрии моды, а также запустила собственную линию по уходу за волосами.

Во время интервью в 2018 году Тилан сказала, что ей не было "трудно" расти в центре внимания, отметив: "Если тебя окружают хорошие люди, твоя жизнь будет прекрасной".

Реклама

Напомним, 91-летняя Софи Лорен очаровала видом на свадьбе сына с младшей на 20 лет женой.