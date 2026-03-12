"Самая красивая девочка мира" выходит замуж за актера — фото влюбленных

Реклама

Французская модель Тилан Блондо, еще в детстве снискавшая мировую известность как «самая красивая девочка в мире», объявила о помолвке.

24-летняя модель сообщила, что ее бойфренд — 28-летний парижский диджей и актер Бен Атталь — сделал предложение ей во время отпуска в Греции.

Блондо поделилась новостью в соцсетях, опубликовав фото кольца и несколько романтических снимков с любимым. В подписи к публикации она написала: «Я сказала «да» своему лучшему другу. За вечную любовь».

На одном из фото виден столик на двоих под открытым небом, украшенный красными лепестками роз.

Пара встречается с 2020 года — через год после того, как модель разошлась с французским диджеем Миланом Мериттом.

Тилан Блондо и Бен Атталь / © Instagram Тилан Блондо

Карьера с детства

Тилан Блондо начала карьеру очень рано. Она стала известна после появления на обложке журнала Vogue Enfants.

Модель заметили еще в трехлетнем возрасте, когда она гуляла по Парижу вместе со своей мамой — телеведущей Вероникой Лубри. Скаут известного модельера Жана-Поля Готье предложил девочке поучаствовать в фотосессиях, а впоследствии и в показах.

Уже в четыре года Блондо дебютировала на подиуме на показе весенней коллекции Жана-Поля Готье.

Впоследствии она сотрудничала со многими известными брендами, включая Chanel, Ralph Lauren, Versace, Lacoste и Dolce & Gabbana.

Тилан Блондо / © Instagram Тилан Блондо

В 10 лет девочка уже работала моделью для Vogue Paris, а в 15 лет появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

«Самая красивая девочка в мире»

Прозвище «самая красивая девочка в мире» Блондо получила еще в 2006 году после фотосессии для Vogue Enfants.

Впоследствии она снова привлекла внимание публики: в 2018 году, в 17 лет, ее признали обладательницей самого красивого лица в мире по версии рейтинга TC Candler и Independent Critics.

Впрочем, сама модель не раз говорила, что ей было непросто воспринимать такое внимание.

В одном из интервью она упоминала, что в детстве почти не обращала внимания на этот титул.

«Когда ты маленькая, люди говорят: «Ты самая красивая девочка в мире», а ты думаешь: «Нет, я просто играю со своим iPad», — рассказывала Блондо.

Тилан Блондо / © Instagram Тилан Блондо

Она также не раз отмечала, что не считает себя «самой красивой», а просто обычным человеком.

Реакция на слухи

В прошлом году модель также ответила на слухи о якобы пластических операциях.

В соцсетях она заявила, что никогда не делала никаких процедур и что люди часто придумывают подобные вещи.

По ее словам, изменения во внешности связаны только с макияжем или использованием косметики.

«С десяти лет люди говорят, что я что-то сделала со своим лицом. Думаю, пора прекратить эти разговоры», — отметила она.

Тилан Блондо / © Instagram Тилан Блондо

Бизнес и новые проекты

Помимо модельной карьеры и активности в соцсетях, Блондо сотрудничает с агентством IMG Models.

Она также развивает собственный бизнес: основала бренд средств по уходу за волосами ENALYHT и линию одежды Heaven May Clothing.

