Самая красивая девочка в мире выросла: как выглядит она сейчас (фото)

Девушке сейчас – 17 лет, а за ее плечами уже сотрудничество с Burberry и Prada.

Модель Кристина Пименова, которая в 2015 году была признана самой красивой девочкой в мире, выросла и продолжает свою успешную карьеру уже в возрасте 17 лет.

Пименова делится в Сети своими снимками, на которых видно, как изменилась девушка со своим взрослением.

Кристина родилась в России в 2005 году, но сейчас проживает в США. В свои 17 лет она уже знаменита на весь мир благодаря своей внешности.

Мама девушки Гликерия и отец Руслан еще в самом детстве Кристины заметили очень привлекательные черты ее внешности и водили ребенка на кастинги и конкурсы красоты.

Когда Кристине было всего 10 лет – в 2015 году – журнал Women Daily признал девочку самой красивой в мире. После такого признания Пименова стала еще более востребованной моделью.

В модельном бизнесе она сотрудничала со многими компаниями и в России, и за рубежом. Недавно Кристина с родителями переехали в США, и там у юной модели появилось еще больше возможностей. На сегодняшний день девушка уже успела поработать с известными модными домами Burberry и Prada.

Пименова активно ведет свой Instagram-блог, на фото в котором видно, что она уже выглядит совсем недетски. Однако девушка сохранила во внешности свою детскую непосредственность. Кристина худощавая, имеет естественные пухлые губы, выразительные скулы, густые красивые волосы и глубокий голубой цвет глаз.

Напомним, зависимая от пластики модель мексиканского происхождения Мария Магдалина шокировала, как лопнул ее огромный грудной имплант.

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