Самая маленькая коза в мире: рост и фото рекордсменки

После знакомства со самым старым ламой в истории человечества, Книга рекордов Гиннеса поделилась еще об одном животном-рекордсмене. Так, в штате Керала, Индия, живет уникальная коза по кличке Карумби, ставшая самой маленькой на планете.

Как говорится на официальном сайте, представительница канадской карликовой породы имеет рост всего 40,5 см в свои 4 года.

Карумби родилась в 2021 году и является уникальным случаем среди карликовых коз. Хотя ее порода обычно не превышает 53 см в высоту, она значительно меньше своих родственников. Ее размеры:

Высота в самой высокой точке – 42,7 см

Длина тела – 33,5 см

Самая маленькая в мире коза Карумби / Фото: Guinness World Records

Несмотря на свой размер, у Карумби активный образ жизни. Она социальное существо, которое любит играть с более высокими животными. Она живет с тремя другими козами-самцами, девятью другими самками и 10 козлятами черного и/или белого окраса, а также с коровами, кроликами, курами и утками.

Самая маленькая в мире коза Карумби / Фото: Guinness World Records

Владелец Карумби фермер Питер Лену ухаживает за своими животными, сохраняя генетическую чистоту породы. Однако он не подозревал, что в его хозяйстве может быть мировой рекордсмен, пока один из гостей не обратил на это внимание.

По совету знакомого он решил подать заявку на официальное признание Карумби самой маленькой козой в мире. Ветеринары подтвердили ее рост, возраст и состояние здоровья.

Самая маленькая в мире коза Карумби / Фото: Guinness World Records

У Карумби есть четырехмесячный козленок и сейчас она беременна. Ее владелец надеется, что малыш унаследует уникальные гены матери и станет следующим рекордсменом.

Самая маленькая в мире коза Карумби / Фото: Guinness World Records

Напомним, недавно Книга рекордов Гиннеса назвала самого высокого быка планеты. Рекордсмен выше своего предшественника всего на сантиметр.

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