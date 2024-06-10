Самая маленькая тюрьма в мире: где находится, сколько камер и кто отбывал наказание (фото, видео)

Тюрьма на острове, построенная в 1856 году, до сих пор работает.

На острове Сарк, самом маленьком из Нормандских островов между Францией и Англией, расположена самая маленькая в мире тюрьма, которая используется и сегодня – крошечное здание с двумя камерами.

Об этом говорится на сайте Sark Estate.

На острове Сарк нет ни автомобилей, ни дорог, ни уличных фонарей, но есть маленькая тюрьма, построенная еще в 1856 году. Одна камера имеет размер 1,8 м на 1,8 м, а другая – 1,8 м на 2,4 м. Они разделены узким коридором. Вполне уместно, что на острове протяженностью чуть менее 5 километров и шириной 1,6 километра, с населением менее 600 человек, построена самая маленькая тюрьма в мире. В двух камерах есть только маленькие кровати с деревянными решетками и тонкими матрацами, на которых спят заключенные, и содержать их здесь можно не больше двух дней, после чего они должны быть переведены в тюрьму побольше на соседнем острове Гернси.

Самая маленькая в мире тюрьма на острове Сарк / Фото: Getty Images

Суд Гернси приказал построить новую тюрьму в 1832 году, поскольку предыдущая была признана непригодной, но из-за бюджетных ограничений понадобилось более двух десятилетий, чтобы просто начать строительство новой тюрьмы. Оно было завершено в 1856-м, и с тех пор тюрьма работает. Правоохранительные органы на острове редко получают сообщения о преступлениях, но тюрьма технически все еще функционирует, а камеры время от времени занимают буйные туристы или пьяные местные жители.

Самым известным заключенным был Андрес Гардес, безработный французский физик-ядерщик, считавший себя законным наследником и владельцем острова Сарк. Поскольку никто не воспринимал его претензии всерьез, он решил захватить остров как армия одного человека. Он оклеил остров плакатами с объявлением о своем вторжении, и когда, наконец, прибыл на Сарк с полуавтоматической винтовкой, его ударил в лицо дежурный констебль и обезоружил. Его арестовали, а вторжение сорвали.

Хотя самая маленькая в мире тюрьма очень мало изменилась с точки зрения структуры, теперь в ней есть электричество и отопление, поэтому можно сказать, что она стала немного комфортнее, чем раньше. Однако в ней до сих пор нет окон.

Напомним, станция метро "Хуньянцунь" в Чунцине, Китай, побила рекорд киевской "Арсенальной" и считается самой глубокой в мире. Ее глубина 116 метров.

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