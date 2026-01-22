Самая маленькая тюрьма в мире: интересные факты, где находится и кто отбывал наказание

Самая маленькая тюрьма в мире / © wikimedia.org

Настолько маленькая, что ее можно спутать с садовой избушкой или складским помещением, самая маленькая в мире тюрьма спрятана на крошечном, но волшебном острове в Ла-Манше, недалеко от побережья Нормандии.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Однако, несмотря на свою неприметную внешность, это уникальное здание продолжает служить единственной тюрьмой на острове Сарк, входящем в архипелаг Нормандских островов.

Сарк, где проживает около 600 человек, является одним из самых маленьких населенных пунктов архипелага.

Здесь нет автомобилей, уличного освещения и мало туристов. Благодаря отсутствию искусственного освещения ночь на острове настолько ошеломляющая, что в 2011 году Сарк был признан первым в Европе "Сообществом темного неба", что означает, что небо "достаточно чисто от светового загрязнения, чтобы можно было наблюдать за астрономическими объектами невооруженным глазом".

В 2015 году официально открылась обсерватория Сарко.

Даже правительство Сарка может вызвать любопытство: как самоуправляемая британская колония и часть байливика Гернси, Сарк сохраняет определенную автономию. Остров имеет свой парламент, собственную конституцию и уникальный набор правил, основанных на нормандском праве.

В 2008 году на острове прошли первые в истории всеобщие выборы, на которых несколько местных кандидатов претендовали на 28 мест в парламенте (или Chief Pleas).

До 2008 года островом управлял феодал, сеньор (лорд имения), титул которого уходит в эпоху Елизаветы I. Первым сеньором был Хеллиер де Картере, первый сеньор Сарка, назначенный Елизаветой I в 1563 году.

Интересно, что в последние четыре столетия островом управляли три дамы Сарка.

Несмотря на тяжелую зеленую дверь и каменные стены, здание 19 века, безусловно, не имеет угрожающей ауры, присущей большинству центров содержания под стражей.

Самая маленькая тюрьма мира / © wikimedia.org

Построенная в 1856 году и расположенная в центре острова, рядом с центром для посетителей, небольшая тюрьма с бочкообразной крышей имеет длинный узкий коридор, простирающийся вдоль здания, и две камеры: первая размером примерно 1,8 на 2,4 метра и меньшая размером 1,8 на 1.8.

Окна отсутствуют, и каждая из этих крошечных комнат не совсем приспособлена для продолжительного заключения, поскольку у них едва хватает места для кровати и скамейки.

Несмотря на свой скромный вид, самая маленькая тюрьма полностью функциональна. Однако в действительности камеры используются крайне редко.

Тюрьма на острове Сарк — это не заведение, где опасные преступники проводят месяцы за решеткой. Она используется преимущественно для ночного содержания под стражей, а не для фактического заключения, поскольку серьезные преступления рассматриваются на острове Гернси.

Обычно две комнаты служат временным местом содержания, где пьяницы (местные жители, туристы или сезонные работники) могут протрезветь перед возвращением домой.

Порядок на острове обеспечивается небольшой командой местных полицейских: констеблем (старшим офицером) и Вингениром, также известным как помощник ежегодно выбираемого констебля.

Через год выбирают нового Вингенира, а бывший Вингенир получает повышение и становится новым констеблем.

Постоянный зам констебля помогает в повседневной работе и занимается бумажной работой.

По данным Sark Estate, первая тюрьма была построена в 1588 году вблизи церкви.

Хотя большинство преступников приговаривали к позору на пяльце, где их публично высмеивали и судили члены общины, некоторые несчастные нарушители закона все же попадали в тюрьму на срок до двух дней.

Приказ о строительстве лучшей и большей тюрьмы был издан в начале 1830-х годов, но за неимением средств строительство было завершено только в 1856 году.

Как сообщается, одной из первых известных заключенных тюрьмы Сарко была служанка. Бедная девушка, боявшаяся тьмы, провела три дня в камере без окон за то, что украла платок у своей хозяйки.

Зная, что она не попытается убежать, жители не покидали ее наедине: они решили разрешить ей поставить стул в открытой двери, где местные женщины сидели у тюрьмы, чтобы составить ей компанию. Они оставались с девушкой, вязали и разговаривали, пока несчастная служанка не отбыла свое наказание и, наконец, не получила свободу.

Другим – и, пожалуй, самым известным – жителем тюрьмы Сарка был Андре Гардес: французский физик-ядерщик, который в 1990 году прославился как один из величайших преступников Сарка и, возможно, последний человек, нарушивший его покой. Уверенный, что он законный сеньор Сарка, Гардес попытался самостоятельно завоевать остров.

В преддверии вторжения француз поплыл на веслах к острову Сарк для выполнения первой фазы плана. Там он расклеил плакаты с подробным описанием своего плана. Они содержали важную информацию, такую как время и место нападения, а также то, как он планировал восстановить свое (самопровозглашенное) правление. Это решение не пошло ему на пользу. Узнав об угрозе, констебль и его подчиненные имели все необходимое для подготовки контратаки.

На следующий день, как и обещал, Гардес атаковал: сам, вооруженный полуавтоматической винтовкой.

Однако остров был готов к его приезду.

Местный офицер подошел к Гардесу, когда тот ждал у скамейки, и похвалил его оружие, заставив мужчину потерять бдительность. Как сообщается, когда Гардес показал ему винтовку, констебль немедленно ударил его в нос и оттащил в тюрьму.

Непреклонный, бывший физик-ядерщик попробовал тот же трюк в следующем году.

К его несчастью, его узнали еще до того, как он успел ступить на остров. Самопровозглашенный сеньор был арестован и передан французскому правительству, что положило бесцеремонный конец его амбициозному, но плохо реализованному плану захвата острова.

Сегодня оружие Гарда выставлено в музее Сарко.

Сейчас ситуация может быть несколько иной, но она не менее мирной.

Казавшийся вне времени живописный рай не затронут современным хаосом, Сарк доступен только на лодке, а автомобили здесь запрещены. Для тех, кто не любит кататься верхом по маленькому острову, единственным разрешенным транспортом являются тракторы, велосипеды и конные экипажи.

Хотя констебль иногда останавливает пьяных фермеров, управляющих тракторами под влиянием алкоголя, отсутствие автомобилей несомненно ограничивает количество дорожных правонарушений.

Поскольку дни вторжения Гарда давно прошли и в основном нет уголовных преступлений, о которых стоит беспокоиться, жизнь в малейшей тюрьме мира не кажется слишком суровой.

