Самая маленькая в мире государственная граница: где она расположена и какая ее длина (фото)

Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера, небольшая скала на севере Африки, завоеванная Испанией в 1564 году, имеет титул самой маленькой государственной границы в мире, поскольку ее длина составляет всего 85 метров.

Об этом пишет Oddity Central.

Испания имеет почти 2000 километров сухопутной границы с Португалией и Францией, но она также имеет гораздо меньшие границы с такими странами как Андорра, Великобритания (Гибралтар) и Марокко. Именно с последней, африканской страной Марокко, Испания имеет самую маленькую сухопутную границу в мире – 85-метровый участок земли, соединяющий скалу площадью около 19 000 квадратных метров с марокканским побережьем.

Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера является испанской территорией с 1564 года, когда ее завоевал адмирал Педро де Эстопиньян, и хотя Марокко неоднократно заявляло о своих претензиях на нее, Испания никогда не соглашалась вернуть эту землю и фактически разместила там войска для обеспечение испанского правления.

Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера – одно из так называемых "мест суверенитета", которые Испания имеет в Северной Африке, наряду с Сеутой, Мелильей, Пеньон-де-Альхусемас, островами Чафаринас и Исла-де-Перехиль. Его правовой статус – неавтономная территория в управлении Испании. Интересно, что эта бесплодная скала была островом до 1934 года, когда землетрясение создало небольшой перешеек и превратило остров в полуостров. Эта сухопутная граница была официально признана самой маленькой в мире.

Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера / Фото: Getty Images

В настоящее время на Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера проживают только испанские войска, отвечающие за наблюдение и оборону. Солдаты проходят ротацию каждый месяц и живут в скромных помещениях, без водопровода и электричества. Они полагаются исключительно на корабли ВМС Испании, регулярно доставляющие припасы.

Интересно, что это последняя испанская территория, подвергшаяся вторжению агентов иностранного государства. В 2012 году группа из семи человек, принадлежавшая к организации, известной как Координационный комитет освобождения Сеуты и Мелильи, пробралась на скалу и заменила испанский флаг марокканским. Вторжение продолжалось всего несколько минут, поскольку испанские войска быстро сняли иностранный флаг и арестовали злоумышленников, но технически это считается фактическим вторжением.

Напомним, остров Кеймада-Гранди признан самым опасным на планете. А все потому, что он дом для 4000 видов смертоносных змей.

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