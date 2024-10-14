Самая маленькая в мире стиральная машина: как она выглядит и работает – фото, видео

Житель Индии представил самую маленькую в мире стиральную машинку.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Созданная Себином Саджи, она имеет крохотные размеры 32,5 x 33,6 x 38,7 мм. Его маленькое устройство даже меньше тамагочи, а весит всего 25 г.

Себин говорит, что создал свою машину-рекордсменку, чтобы осуществить свою мечту – стать "частью команды Книги рекордов Гиннеса".

Чтобы претендовать на этот титул, он должен был спроектировать и собрать стиральную машину, а затем продемонстрировать, что она может выполнять полный цикл: стирку, полоскание и отжим.

Самая маленькая в мире стиральная машина / Фото: Guinness World Records

Для измерения ему пришлось использовать специальные цифровые штангенциркули.

Самая маленькая в мире стиральная машина / Фото: Guinness World Records

На видео Себин демонстрирует свою машину, зачерпывая только щепотку стирального порошка и заливая воду, а затем закрывает ее и запускает.

Толпа собралась, чтобы посмотреть, как она демонстрирует свои инженерные навыки, и когда были объявлены результаты измерений, раздались аплодисменты.

И хотя это может быть совершенно непрактично для стирки, это очень весело.

Себин Саджи / Фото: Guinness World Records

Напомним, недавно 23-летний студент также завоевал титул Книги рекордов Гиннеса, создав самый маленький в мире пылесос. На проект он потратил 238 долларов.

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