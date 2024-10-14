Самая маленькая в мире стиральная машина: как она выглядит и работает – фото, видео

Эта миниатюрная машинка выводит стирку мелких вещей на совершенно новый уровень.
Житель Индии представил самую маленькую в мире стиральную машинку.
Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.
Созданная Себином Саджи, она имеет крохотные размеры 32,5 x 33,6 x 38,7 мм. Его маленькое устройство даже меньше тамагочи, а весит всего 25 г.
Себин говорит, что создал свою машину-рекордсменку, чтобы осуществить свою мечту – стать "частью команды Книги рекордов Гиннеса".
Чтобы претендовать на этот титул, он должен был спроектировать и собрать стиральную машину, а затем продемонстрировать, что она может выполнять полный цикл: стирку, полоскание и отжим.
Для измерения ему пришлось использовать специальные цифровые штангенциркули.
На видео Себин демонстрирует свою машину, зачерпывая только щепотку стирального порошка и заливая воду, а затем закрывает ее и запускает.
Толпа собралась, чтобы посмотреть, как она демонстрирует свои инженерные навыки, и когда были объявлены результаты измерений, раздались аплодисменты.
И хотя это может быть совершенно непрактично для стирки, это очень весело.
Напомним, недавно 23-летний студент также завоевал титул Книги рекордов Гиннеса, создав самый маленький в мире пылесос. На проект он потратил 238 долларов.
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