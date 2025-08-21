ТСН в социальных сетях

Самая недоступная библиотека в мире: где она расположена и чем привлекает туристов (фото)

Китайская библиотека, полностью обустроенная на скале, стала настоящей находкой для путешественников.

Рядом с деревней Мяньхуа в китайской провинции Гуаньси находится необычная библиотека. Она полностью обустроена внутри огромного грота на склоне скалы, что делает ее менее доступной в мире.

Об этом пишет Oddity Central.

Эта уникальная библиотека, открытая в мае 2025 года, быстро обрела популярность в китайских соцсетях. Она расположена внутри большого грота, вдоль неровных стен которого на специальных полках расставлены тысячи книг.

Обычно библиотеки не очень популярны в интернете, но эта — настоящая находка. Это не просто книгохранилище, а удивительная достопримечательность для книголюбов и путешественников, ищущих невероятные виды.

Расположенная на краю скалы и среди пышной зелени библиотека Мяньхуа выглядит как произведение искусственного интеллекта. Однако это реальное место, доступное для посетителей.

Интерьер библиотеки впечатляет: деревянные дорожки и нависающие над скалами балконы сочетаются с книжными полками.

Библиотека Мяньхуа расположена в сельской местности и обеспечивает доступ местным жителям к книгам, однако она стала своеобразной туристической достопримечательностью, привлекающей посетителей со всей страны.

