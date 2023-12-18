Самая низкая женщина на планете отпраздновала юбилей: какой у нее рост и фото рекордсменки

Ей исполнилось 30 лет.

Самая низкая женщина в мире 16 декабря отпраздновала день рождения.

Джиоти Амге исполнилось 30 лет.

Жительница Индии, рост которой составляет 62,8 см, попала в Книгу рекордов Гиннеса в 2011 году.

Джиоти Амге / Фото: instagram.com/jyoti_amge

До пяти лет у нее был средний рост. Однако в этот момент стало очевидным, что ее росту препятствует заболевание. Впоследствии выяснилось, что у нее форма карликовости, называемая ахондроплазией, и она никогда не вырастет.

Джиоти в 2 и 4 года / Фото: guinnessworldrecords.com

Джиоти в 5 и 7 лет / Фото: guinnessworldrecords.com

С четырех лет Джиоти посещала школу вместе с детьми обычного роста, хотя ей предоставили стол и стул, подходящие для нее миниатюрной.

Джиоти в 10 и 13 лет / Фото: guinnessworldrecords.com

Впервые она привлекла внимание всего мира еще в 2009 году, когда появилась в программе Bikkuri Chojin 100 Special No.2

Ее вес всего на 4 кг больше веса при рождении – 5,4 кг.

Джиоти Амге / Фото: instagram.com/jyoti_amge

Джиоти Амге / Фото: instagram.com/jyoti_amge

Вся одежда и украшения Джиоти производятся на заказ. Даже тарелки и утварь изготавливаются специально, поскольку столовое серебро обычного размера слишком большое.

Джиоти Амге / Фото: instagram.com/jyoti_amge

Но, несмотря на крошечный рост, Амге не самая низкая женщина в истории. Этот титул по-прежнему принадлежит Полине Мастерс (Нидерланды, 1876–1895), рост которой составлял всего 61 см.

Джиоти Амге и Султан Кесен / Фото: instagram.com/jyoti_amge

Напомним, недавно самому высокому мужчине на планете исполнился 41 год. Султан Кесен родился 10 декабря в 1982 году.

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