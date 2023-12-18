Самая низкая женщина на планете отпраздновала юбилей: какой у нее рост и фото рекордсменки

Ей исполнилось 30 лет.
Самая низкая женщина в мире 16 декабря отпраздновала день рождения.
Джиоти Амге исполнилось 30 лет.
Жительница Индии, рост которой составляет 62,8 см, попала в Книгу рекордов Гиннеса в 2011 году.
До пяти лет у нее был средний рост. Однако в этот момент стало очевидным, что ее росту препятствует заболевание. Впоследствии выяснилось, что у нее форма карликовости, называемая ахондроплазией, и она никогда не вырастет.
С четырех лет Джиоти посещала школу вместе с детьми обычного роста, хотя ей предоставили стол и стул, подходящие для нее миниатюрной.
Впервые она привлекла внимание всего мира еще в 2009 году, когда появилась в программе Bikkuri Chojin 100 Special No.2
Ее вес всего на 4 кг больше веса при рождении – 5,4 кг.
Вся одежда и украшения Джиоти производятся на заказ. Даже тарелки и утварь изготавливаются специально, поскольку столовое серебро обычного размера слишком большое.
Но, несмотря на крошечный рост, Амге не самая низкая женщина в истории. Этот титул по-прежнему принадлежит Полине Мастерс (Нидерланды, 1876–1895), рост которой составлял всего 61 см.
Напомним, недавно самому высокому мужчине на планете исполнился 41 год. Султан Кесен родился 10 декабря в 1982 году.
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