Самая низкая женщина в мире в свой день рождения побила новый рекорд – фото

В 31 год Джиоти Амге получила еще один титул.

Самая низкая женщина в мире отпраздновала день рождения. 16 декабря Джиоти Амге исполнился 31 год, и она установила новый мировой рекорд.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Официально подтверждено, что у Джиоти самые маленькие руки среди представительниц женского пола планеты. Ее левая рука имеет размер 7,1 см, а правая – 7,2 см. Это почти половина высоты банки Coca-Cola (12,2 см) и меньше диаметра бейсбольного мяча (7,4 см).

Такие вещи, как стандартный iPhone или чашка, выглядят гигантскими в руках Амге.

Джиоти Амге / Фото: Guinness World Records

Джиоти Амге / Фото: Guinness World Records

Но ее руки на самом деле больше, чем у Афшина Гадерзаде (Иран), самого низкого мужчины в мире, который выше Джиоти на 65,24 см. Длина левой руки Афшина – 6,7 см, а правой – 6,4 см.

Руки Джиоти гораздо меньше, чем у самой высокой женщины планеты Румейсы. Руки Румейсы также установили рекорд. Среди ее многочисленных рекордных титулов – самый длинный палец среди живых людей (женщин), имеющий длину 11,2 см. Это означает, что ее пальцы длиннее, чем вся рука Джиоти.

Джиоти и Румейса / Фото: Guinness World Records

Самые большие руки среди женщин были у Зенг Цзиньлянь (Китай), которая когда-то была самым высоким человеком среди живых. Ее руки имели длину 25,4 см от запястья до кончиков пальцев.

Джиоти является рекордсменкой с 2009 года, когда она была названа самым низким подростком (девушкой) среди живых. Тогда ее рост составил 61,95 см. Она также самая низкая актриса в мире благодаря главной роли в "Американской истории ужасов: Шоу уродов".

Напомним, недавно самая высокая женщина планеты впервые встретилась с самой низкой. Они порадовали забавными фото.

Читайте также: