Самая одинокая рыба в мире объявила голодовку и "умоляла о друзьях" — фото

Когда она впала в глубокую депрессию и перестала есть, сотрудники были вынуждены проявить креативность, чтобы вылечить ее.

Рыба-солнце в японском аквариуме перестала есть после того, как заведение закрыли для посетителей, что заставило персонал предпринять отчаянные меры, чтобы ободрить ее.

Об этом пишет Daily Star.

Аквариум Kaikyokan в городе Симоносеки закрылся на ремонт в декабре в 2024 году. Хотя для большинства рыб это, вероятно, было долгожданным перерывом от толпы школьников, стучавших в стекло аквариума, одна рыбка восприняла это особенно плохо и отказалась от еды.

"Мы не могли выяснить причину и принимали разные меры, но один из сотрудников сказал: "Может, ей одиноко, потому что она скучает по посетителям?". Мы подумали, что на 99% этого не может быть!" — говорится в сообщении.

До закрытия аквариума рыба-солнце часто подплывала к стеклу, чтобы посмотреть на посетителей, но когда начался ремонт, она отказалась от еды из медуз и принялась ползать по стенкам аквариума.

Самая одинокая рыба-солнце / Фото: @shimonoseki_aq/X

Пытаясь спасти вялую рыбку, работники установили рядом с аквариумом картонные вырезки людей – и это сработало.

"Мы прикрепили униформу сотрудников к аквариуму с небольшой надеждой. И... на следующий день она снова была в хорошем здравии!" – рассказали работники.

Самая одинокая рыба-солнце / Фото: @shimonoseki_aq/X

Сотрудники сначала предположили, что у одинокой рыбы были проблемы с пищеварением. Оказалось, что она просто не смогла пережить неожиданное одиночество, после того, как здание закрылось, и впала в глубокую депрессию. Благодаря креативному решению персонала, рыба снова стала бодрой и энергичной.

Напомним, на пляже нашли "рыбу Судного дня" и это повлекло за собой опасения катастрофы. По легенде, эти существа являются предвестниками землетрясений и других природных катаклизмов.

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