Самая популярная фамилия в Украине, а еще в Германии и Швейцарии: у вас точно есть такие знакомые

Самая распространенная фамилия в Украине: что известно

В Украине самая распространенная фамилия – Мельник. По данным генеалогического сообщества "Рідні", сейчас его носят 107878 человек. Эта фамилия имеет глубокие исторические корни, ведь происходит от названия ремесла – так называли владельца мельницы или работника мельницы.

Больше всего носителей фамилии Мельник проживают в больших городах:

Киев – 6587 человек,

Винница – 2385 человек,

Львов – 2265 человек,

Харьков – 1423 человека.

Рекордсменами по компактному проживанию Мельников являются отдельные районы, а именно Рожнятовский район (Ивано-Франковская область) – 1139 человек, Сарненский район (Ровенская область) – 976 человек, Калушский район (Ивано-Франковская область) – 911 человек, Каменец- Подольский район (Хмельницкая область) – 693 человека.

Фамилия Шевченко – на втором месте по популярности в Украине. Больше всего людей с такой фамилией проживают на Слобожанщине. На третьем месте по популярности находится фамилия Коваленко. Она наиболее распространена на Приднепровье.

Распространение фамилии в мире

Но фамилия Мельник не только в Украине самая популярная. Она имеет аналоги во многих странах. Больше всего носителей с похожими фамилиями проживают в Германии и Швейцарии, где она звучит как Мюллер (Müller).

Эта фамилия занимает ведущие позиции по распространенности:

в Германии и Швейцарии – самая распространенная,

в Австрии – пятая по популярности,

в США – седьмая (в англоязычном варианте Miller).

Исторический контекст и интересные факты

Фамилия Мельник, как и ее аналоги, свидетельствует о важной роли мукомольного дела в жизни наших предков. Мельницы были центрами не только хозяйственной, но и социальной активности в селах и городах. Мельники часто пользовались уважением общества, ведь обеспечивали хлеб насущный для многих семей.

В Украине существуют даже фамилии-вариации, связанные с мукомольем: Млинар, Млинский, Мельничук. В средневековой Европе мельники даже имели отдельные привилегии, а фамилия Müller/Miller стала символом трудолюбия.

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