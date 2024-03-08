Самая продуктивная суррогатная мать случайно отдала собственного ребенка: "Сердце разбито"

Мать из Великобритании, подарившая восеми семьям лучший презент, испытала невероятную душевную боль, когда случайно отдала своего собственного ребенка.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Кэрол Хорлок является рекордсменкой по количеству детей, рожденных суррогатной матерью. Она выносила 13 детей другим людям. Среди них были двойняшки и тройняшки. И был один ребенок, о котором она не знала, что это его родной.

Кэрол, имеющая двух дочерей, родила мальчика в июне в 2004 году. Она верила, что ребенок был создан из ее яйцеклетки и спермы мужа пары, для которой она была суррогатной матерью. Но когда через шесть недель после рождения ребенка супруги сделали ДНК-тест, оказалось, что он на самом деле является ребенком Кэрол и его мужа Пола.

После этого Кэрол и Пол столкнулись с мучительным решением – забрать сына назад или позволить супругам оставить его себе. Они решили отдать ребенка, и Кэрол как-то сказала, что не жалеет об этом решении, хотя и думает о сыне "все время".

Она рассказала изданию Mirror: "Я безгранично горжусь своей карьерой суррогатного материнства и тем, что родила 13 детей, которых любят их семьи. Я очень горжусь тем, что я стала суррогатной матерью. Суррогатное материнство принесло мне и семьям, которым я помогла, неизмеримую радость, но также привело к темнейшим временам моей жизни. Суррогатное материнство — это самый высокий дар, который одна женщина может сделать для другой. Но есть и темная сторона, когда все идет не так — разбитое сердце, эмоциональные американские горки и язвительность разрушительны".

Мальчик, оказавшийся сыном Кэрол и Пола, был девятым из ее суррогатных детей. Они не имели ни малейшего представления, когда отдавали его в семью. Кэрол признается, что они "мучились" над тем, что делать, но в конце концов решили разрешить им отдать его.

Она столкнулась с пристальным вниманием, люди спрашивали ее, как она могла отдать собственного ребенка.

Женщина объяснила, что многие дети, которых она вынашивала для других семей, были биологически ее детьми. Единственным отличием этого мальчика было то, что он также принадлежал Полу. Но согласившись помочь семье, которая не могла иметь детей сама, они не сочли правильным забирать у них ребенка.

Также читайте Особливості сурогатного материнства в Україні з юридичної точки зору Новости компаний

Кэрол сказала, что для суррогатной матери важно не привязываться к ребенку, и что она провела бы всю беременность "на расстоянии" от ребенка, чтобы облегчить разлуку.

Кэрол и Пол имели детей от предыдущих отношений и не имели общих детей, кроме этого маленького мальчика. Пол сказал Кэрол, что они будут воспитывать ребенка, если пара не захочет его, но женщина говорит, что они "любили его с момента зачатия".

В 2016 году Кэрол появилась на телешоу This Morning, чтобы сказать, что она официально перестает быть суррогатной матерью. Она заявила: "Я официально прекращаю быть суррогатной матерью. Я забеременела в прошлом году и, к сожалению, у меня случился выкидыш на седьмой неделе, и с тех пор у меня было две попытки, но они не сработали, хотя все было идеально, и мой врач из ЭКО сказал, что, возможно, пора остановиться".

Кэрол сказала, что ей "печально" бросать суррогатное материнство, поскольку она любила помогать парам становиться семьями.

Напомним, мужчина стал законным опекуном бывшего своей жены. У него тяжелая форма инвалидности.

Читайте также: