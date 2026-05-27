Самая счастливая страна мира приглашает на бесплатный гастротур: как принять участие

Финляндия / © Associated Press

Реклама

Финляндия, которую уже девятый год подряд признают самой счастливой страной мира по версии Всемирного отчета ООН о счастье, запустила необычный международный конкурс для путешественников. Страна ищет 16 волонтеров, которые осенью 2026 года смогут бесплатно отправиться в Лапландию или на побережье Финляндии, чтобы познакомиться с местной кухней и культурой.

Об этом сообщило издание Viajes National Geographic.

Проект организовал Visit Finland в рамках гастрономической инициативы Official Finnish Taste Table. Все расходы на четырехдневное путешествие организаторы берут на себя. Для участников подготовят полную программу с дегустациями, природными маршрутами, знакомством с финскими деревнями и специальным ужином.

Реклама

Организаторы отмечают, что финская кухня до сих пор остается малоизвестной для большинства туристов. Если блюда итальянской, французской или тайской кухни легко узнают в мире, то традиционные финские блюда знают немногие. Именно поэтому страна решила привлечь внимание к своим гастрономическим традициям через международный конкурс.

В рамках проекта выберут по восемь человек для каждого из двух маршрутов — в регион Побережья и Архипелага, а также в Лапландию. Подать заявку могут желающие из любой страны мира. Регистрация открыта до 9 июня 2026 года.

Финская кухня базируется на простых локальных продуктах и сезонных ингредиентах. Среди основных продуктов — озерная и морская рыба, дичь, ягоды из северных лесов и молочные изделия. Среди традиционных блюд — сливочный суп из лосося, тушеная оленина, хлеб с сыром и желтой ежевикой, черный архипелаговый хлеб с маслом и десерты из северной ежевики.

В Visit Finland называют финскую кухню «последним большим секретом кулинарных культур мира». По словам старшего директора по международному маркетингу Business Finland Гели Хименес, несмотря на популярность других скандинавских кухонь, финская гастрономия остается почти неизвестной для международных путешественников.

Реклама

Над меню для гастротуров будут работать известные финские шеф-повара. В регионе Побережья и Архипелага программу возглавит Эрик Мансикка — шеф-повар года Финляндии 2013 года и основатель ресторана Kaskis в Турку. Заведение стало первым рестораном за пределами Хельсинки, который получил звезду Michelin, а затем — и «зеленую» звезду за соблюдение принципов устойчивого развития.

В Лапландии за гастрономическую часть будет отвечать Джоэл Маннинен — победитель чемпионата Финляндии среди молодых поваров 2025 года и серебряный призер мирового чемпионата среди молодых поваров 2026 года. Он возглавляет ресторан Sky Kitchen & View в Рованиеми.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить анкету на сайте Have Some Finnish и опубликовать видео в Instagram или TikTok. В нем участники должны коротко рассказать о себе и ответить на вопрос: «Почему вы хотите попробовать что-то финское?».

Напомним, ранее мы сообщали, что мужчина из Великобритании добровольно изолировал себя на диком острове возле Панамы, чтобы проверить собственные силы. После трех дней выживания он заявил, что начал совсем иначе смотреть на обычную жизнь.

Реклама

Новости партнеров