"Самая сексуально активная женщина" планирует в 2025 году переспать с 1000 мужчин и 500 девственниками

Модель Энни Найт, которую называют "самой сексуально активной женщиной Австралии", поделилась своей целью на 2025 год: переспать с 1000 мужчин и 500 девственниками. Она заявила об этом вслед за порномоделью Лили Филлипс.

Об этом она рассказала в интервью Need To Know.

26-летняя девушка, которую уволили с работы из-за нее OnlyFans, прославилась в 2024 году после того, как раскрыла свою насыщенную сексуальную жизнь, в частности, переспала с 600 мужчинами и просила мужчин заполнять анкеты перед тем, как лечь с ней в постель.

После скандала с Лили Филлипс – моделью OnlyFans, которая переспала с 101 мужчиной за одну ночь – Энни планирует заняться "массовыми съемками".

"Мой новый вызов на 2025 год — переспать с 1000 мужчин и помочь потерять 500 девственностей", — рассказала Энни из Мельбурна. Я очень взволнована, но немного нервничаю, поскольку боюсь, что будет трудно найти столько девственников, которые захотят принять участие. Но я, безусловно, готова к вызову. У меня есть планы обслуживать 20-50 мужчин в день, поскольку мой годовой скачок с 600 человек до 1000 человек – это достаточно много. И я хочу убедиться, что смогу пройти через них всех. Я многому научилась, выполняя свои вызовы и исследуя свою сексуальность. Я узнала, что секс может быть приятным и веселым и что секс – это не только удовольствие мужчины. Это еще и получение удовольствия. Я также узнала, насколько важно общение в спальне и как много извращений существует в мире. Также было интересно наблюдать, насколько все люди отличаются друг от друга не только размерами, но и предпочтениями в спальне. Ни один опыт никогда не был одинаковым. И я думаю, что это очень круто".

Энни Найт / Фото: instagram.com/anniekknight

Что касается других, кто хочет принять вызов в сексе, Энни говорит, что это может быть "волнительно".

Она сказала: "Если это то, что вы действительно хотите делать, и это вас волнует, и вы думаете, что это сделает вас счастливыми или принесет вам какую-то пользу – то почему бы и нет? Я нашла это столь просветительским, образовательным, таким что освобождает и захватывает С другой стороны, очевидно, что это не для всех, поэтому я бы также сказала, что убедитесь, что вы делаете это из правильных причин!".

Напомним, Лили Филлипс, переспавшая со 101 мужчиной за день, в слезах назвала истинную причину своего поступка. Также она поделилась, что побуждает ее создавать более экстремальные видео.

