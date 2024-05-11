Самая сильная магнитная буря за 165 лет: гигантское пятно на Солнце выросло в 15 раз больше Земли

Громадное солнечное пятно увеличилось до 200 тысяч километров и не прекращает расти.

Космический корабль NASA Solar Dynamics Observatory уже более трех суток наблюдает за гигантским солнечным пятном AR3664. Сейчас этот участок повышенной активности в 15 раз больше размера нашей планеты и продолжает расти.

Об этом пишет Space.com.

Таймлапс создан на основе трехдневных наблюдений за поверхностью Солнца и дает возможность понять, насколько стремительно эволюционирует солнечное пятно.

AR3664 уже стало настолько гигантским, что его можно увидеть с Земли даже без специальной аппаратуры, воспользовавшись лишь темными очками для наблюдения за солнечным затмением.

На поверхности солнечного пятна происходят очень активные взрывные процессы выделения энергии (солнечные вспышки) и коронарные выбросы массы (КВМ). Эти мощные выбросы энергии в космос могут добраться до Земли и повлечь за собой широкомасштабные сбои в электросети, помехи радиосвязи и навигационным сигналам, вывести из строя спутники и вызвать усиленное явление северного сияния.

В NASA ожидают, что высокая солнечная активность будет наблюдаться в течение всех выходных 11 и 12 мая. Они продолжают наблюдение за КВМ и не исключают, что несколько вспышек могут объединиться и образовать "каннибальский" солнечный супершторм.

Солнечные пятна – это темные участки на поверхности нашей звезды с аномально мощным магнитным полем, что сильнее земного примерно в 2,5 тысячи раз. Такие пятна регулярно образуются на Солнце, но обычно их размер не превышает диаметр Земли. Наблюдения показывают, что вместе с размером солнечных пятен усиливается их магнитное поле и увеличивается риск КВМ.

Сайт наблюдений за космической погодой сообщил, что AR3664 уже достигла размеров солнечного пятна, вызвавшего так называемое "событие Кэррингтона" 1859 года, или Солнечный супершторм – мощнейшую геомагнитную бурю за всю историю наблюдения.

Солнечное пятно Кэррингтона известно тем, что в августе и сентябре 1859 года оно выпустило серию интенсивных солнечных вспышек и коронарных выбросов массы и вызвало мощные геомагнитные бури. В результате во всем мире загорались телеграфные станции, а полярное сияние можно было наблюдать от Кубы до Гавайев.

Что известно о последствиях солнечного супершторма 11 мая

Гигантское солнечное пятно AR3664 сегодня, 11 мая, в 04:39 по киевскому времени, выпустило еще одну X-вспышку – сильнейшую на данный момент. Обсерватория солнечной динамики NASA зафиксировала яркую ультрафиолетовую вспышку взрыва категории X5.8. Излучение вспышки вызвало глубокое отключение коротковолновой радиосвязи над Тихим океаном. Радиолюбители и моряки, возможно, заметили потерю сигнала на частотах ниже 30 МГц в течение часа после пика вспышки.

Полярное сияние в субботу наблюдалось в Пуэрто-Рико и нескольких штатах США: Флориде, Техасе, Аризоне, Джорджии и Алабаме.

Напомним, в феврале 2024 года на Солнце появилось пятно почти в десять раз больше Земли. В то же время солнечное пятно AR3590 не произвело ни одного коронального выброса массы.

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