"Самая сложная порода": кинолог шокировала правдой о небольших популярных собаках

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Небольшие собаки часто имеют более сложный характер, чем большие породы. Они могут испытывать наши нервы на прочность, плохо себя вести и с ленью выполнять команды. Кинолог рассказала, какая порода собак самая сложная в воспитании.

Об этом кинолог Марина Бойко рассказала в TikTok.

С какой породой собак труднее всего работать кинологам

Кинолог Марина Бойко поделилась, что за свой опыт работы ей было тяжелее всего работать с немецким ягдтерьером. Это небольшая порода собак, которую вывели специально для охоты. Их вывели в Германии в 1930-1940-х годах.

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Создатели хотели вывести универсальную породу собаки, которая могла бы работать на земле, в норах и в воде, а также была неприхотлива в уходе и питании. Ягдтерьеры отличаются крайне развитым охотничьим инстинктом и злобой к зверю.

Чаще всего таких собак заводят для охоты на зайцев, кабанов и пернатую дичь. Также немецкие ягдтерьеры могут быть сторожевыми собаками.

«Самая сложная порода собак, с которой мне приходилось работать, — это ягдтерьер. И дело здесь не только в том, что это собака с очень сильными инстинктами, собака, которой трудно сконцентрироваться на человеке», — делится кинолог.

Специалист добавила, что главная сложность состоит в том, что люди, когда выбирают себе такую породу, чаще всего ориентируются на приятную внешность собаки, ее небольшой размер и не ожидают того, что это очень серьезная порода.

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Кинолог призвала людей всегда учитывать особенности породы собаки перед тем, как ее заводить.

Немецкий ягдтерьер: что это за порода

Немецкие ягдтерьеры нуждаются в постоянной активности и охоте на дичь, так что такая порода не подходит для квартиры. Если не соблюдать правила содержания такой собаки, она может начать рвать кошек, душить кур и становиться более агрессивной.

Этой породе требуются регулярные прогулки и возможность охотиться, ведь это заложено в ее инстинктах.

В холке высота собаки не превышает 30-40 сантиметров. Стандартный вес — 7–12 килограммов. Уникальной чертой породы является соотношение охвата груди к росту — он должен быть на 10-12 см больше, что гарантирует маневренность в норе и выносливость. Это компактная собака с небольшими и высоко посаженными ушами.

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Ягдтерьеры очень преданы своим хозяевам. Они сами выбирают любимого хозяина среди семьи. К незнакомым людям эта порода может быть агрессивной.

Фото: Wikipedia

Фото: Wikipedia

Охотники называют ягдтерьера «динамитом в малом формате». Это бесстрашные, самостоятельные и упрямые собаки с сильным темпераментом, требующие строгого воспитания и уважения.

Порода отличается крепким иммунитетом.

Как правильно воспитывать собаку — актуальные советы:

Напомним, проблема, когда собака упорно тянет за поводок, знакома многим владельцам и часто вызывает дискомфорт. По словам зоопсихолога и кинолога Виталия Новика, традиционные гаджеты типа электронных ошейников не помогут, если животное игнорирует требование остановиться или другие команды.

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Главная причина такого поведения состоит в том, что пес не воспринимает хозяина как лидера из-за отсутствия четких замечаний и неотработанных реакций на внешние раздражители.

Чтобы стать авторитетом для собаки, выстраивать отношения «старшего в стае» и устанавливать границы нужно еще дома. Кинолог советует научить любимца понимать слово «нет» в моменты, когда он навязчиво требует внимания или нарушает личное пространство.

А расстройства пищевого поведения (РПП) у собак приводят к проблемам с пищеварением, колебаниям веса и ухудшению здоровья. Кинологи Марина Бойко назвала четыре главных шага для профилактики таких нарушений. Во-первых, кормить взрослую собаку следует всегда после прогулки, чтобы избежать заворота желудка и позволить животному потратить энергию.

Во-вторых, здорового взрослого пса нужно кормить дважды в день в соответствии с его возрастом и размером. Следует избегать частых прикормок. В третьих, обязательно следует контролировать калорийность вкусностей. Четвертым и самым важным шагом является соблюдение режима питания: миску с едой давайте собаке всего на 10–20 минут, а затем убирайте.

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