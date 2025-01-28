"Самая смертоносная еда в мире" убивает более 200 человек в год, но ее все равно едят 500 миллионов

Одно из самых смертоносных блюд в мире едят полмиллиарда человек, и его широкая популярность может быть причиной того, что она имеет смертельную репутацию, если ее неправильно приготовить. Раньше шумихи наделало опасное блюдо кои пла, которое едят в Таиланде и Лаосе, теперь речь идет о маниоке, убивающем более 200 человек в год.

Маниок, еще известный как касава, является основным продуктом питания, который употребляют 500 миллионов человек, и сотни миллионов тонн этого продукта производятся для потребления каждый год, пишет LADbible.

Это растение, процветающее в тропическом климате, происходит из Южной Америки, хотя крупнейшим мировым производителем маниока сегодня является Нигерия.

Корни, кожицу и листья растения опасно есть сырыми, поскольку они содержат токсичные вещества, которые могут образовывать цианистый водород. Сладкие сорта маниока могут содержать до 20 мг цианида на килограмм, но среди самых горьких сортов эта цифра может возрасти до 1 000 мг цианида.

Касава / Фото: Getty Images

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, отравление маниоком убивает около 200 человек в год, поэтому, хотя касава и входит в перечень самых "смертоносных" продуктов, количество людей, которые едят ее регулярно и чувствуют себя хорошо, на самом деле очень большое. Это потому, что люди достаточно умны и научились готовить некоторые продукты, которые в противном случае составляли бы для нас риск для здоровья.

Есть шеф-повара, которые учатся готовить невероятно ядовитую рыбу, которая может стать смертельно опасным деликатесом, если ее не приготовить опытными руками, и так же люди научились снижать риск быть убитыми маниоком.

Касава / Фото: Getty Images

Употребление частей корнеплода в сыром виде или неправильная обработка может привести к смерти, а также связано с неврологическим расстройством атаксии, поэтому кроме смерти эта пища может иметь и другие последствия для здоровья.

Подходящее приготовление пищи, которое может содержать замачивание растения до 24 часов, является ключевой частью обеспечения максимальной безопасности касавы.

Опасность, которую представляет маниок, растет при недостатке продовольствия, поскольку во время голода и дефицита пищи люди могут есть больше горького растения, которое, скорее всего, содержит большее количество цианистого водорода.

Напомним, в прошлом году мужчина скончался, съев смертоносный подарок от друга. Товарищ чудом остался в живых.

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